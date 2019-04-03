鄉林建設新建案「鄉林天韻」，鄰近好市多北屯新據點，帶動店面與住宅買氣。（盧金足攝）

台中市第一條捷運綠線明年將完工通車、捷運藍線也有譜，交通利多讓沿線店面產品水漲船高。（盧金足翻攝）

總價2000萬元以下店面需求強勁，住宅也跟著熱銷。（盧金足攝）

日本三井不動產加碼投資東區台糖湖濱生態園區，打造親子複合式商場，將為東區新一波經濟契機。（盧金足攝）

台中市人口數280萬多人，名列全台第二大城市，帶動商圈群聚效益與店面消費經濟，收益潛力且入手門檻較低的店面，買氣暴增，尤其新興商圈1500至2000萬元區間的店面標的物，出現供不應求現象。

「房市成交量擺脫谷底、穩定成長，已激勵置產族湧進市場！」鄉林建設副總經理方偉民強調，店面置產族考慮報酬率

，一級商圈如七期新市政、新光三越、逢甲、一中、公益路商圈等，租金收益及出租率可能較高，購置成本至少4、5000萬以上。

所以，人口集中的重畫區新興商圈、人車流量大的重要幹道沿線、捷運周邊、火車站附近第一排店面也是置產族下手的目標。

鄉林建設年初推出的預售建案「鄉林天韻」，基地位於省道台三線上、台74線潭子匣道口邊，鄰近好市多北屯新據點，二月才開賣，一個月時間不到，15戶店面只剩2戶，還有補教業者、醫師看好地點，有意出手購買二戶合併打通店面，總價2000萬元以下店面需求強勁，住宅也跟著熱銷。

鄉林不動產研究室表示，知名商場進駐台中，店面交易明顯受惠，從內政部實價登錄資料顯示，台中市去年店面交易資料有657筆，每坪單價達到百萬俱樂部以上黃金店面約15筆。

依交易單價前十名包括南屯區大墩路等2筆；北區五權路、中清路等2筆；北屯區崇德路二段、東光路等2筆、西屯區文心路三段、文華路等2筆；西區中興街及大里區爽文路各1筆。

三井OUTLETPARK進駐台中港，秀泰影城活化東區商機、Costco好市多站穩南屯等大型複合式商場帶來穩定就業機會，，去年人口淨成長超過1.1萬人，年增4％，人口成長帶動更消費需求。

這三大商場趁勝追擊，再度挹注在東區，北屯區與南屯區等區域，帶動商圈群聚效益與店面消費經濟，使得具收益潛力且入手門檻較低的店面，買氣暴增，尤其1500至2000萬元區間的店面標的物很搶手。

看好人潮帶來錢潮商機，三井集團在海線投資國際大型購物中心、日本蔦屋書店、影城商場頻來台中投資，商場與商圈融合發展出許多生活機能優越的新興商圈，為周遭的店面及住宅行情加溫。

方偉民強調，商圈與房市產生連動，這一波因中美大戰而回游的台商置產潮，搭配捷運綠線即將完工通車、捷運藍線也有譜，交通利多讓店面產品再度受矚目。

看好新興商圈帶動人潮與租賃需求，除了店面之外，也有不少置產族把部份資金，布置於兩房甚至於一房的小坪數住宅產品，在投報率普遍達到3％左右市況中，接手買盤相當踴躍。

開發商觀察，全球連鎖的「好市多」在南屯開業後，創造驚人營業額，去年宣布要進駐北屯區松竹路的捷運綠線機捷站附近，商圈磁吸效應已經發酵，很多建商卡位推案。

此外，舊市區的東區，因台鐵新車站啟用、秀泰影城、新時代購物中心進駐，行情重新鍍金，三井不動產加碼投資東區台糖湖濱生態園區，打造「Mitsui Sopping park LaLaport」親子複合式商場，三井為台中第二個營業據點擴張版圖，預計明年動工，2023年完工，將帶動東區新一波經濟契機。

(中時 )