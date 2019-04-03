國民黨立委初選愈演愈烈，資深立委費鴻泰3日召開記者會，指控初選挑戰者王鴻薇擅自剪接韓國瑜的錄音打催票電話，不僅違反黨紀且觸犯偽造文書，希望王主動退出初選。對此，王鴻薇中午發聲明表示，初選所使用的照片及錄音檔均獲當事人同意，任何不實指控，都請對方拿出證據，並感嘆「遵守黨內不互打，卻被資深大立委痛打」。

費鴻泰今上午在同黨立委賴士葆、曾銘宗陪同下召開記者會，並現場播放電話錄音，先是以韓國瑜的聲音說「特別向各位好友推薦王鴻薇，不但問政犀利，服務更是認真用心，要選就選更好的王鴻薇」，緊接著是王鴻薇本人說「請唯一支持王鴻薇」。

但經他向韓國瑜辦公室求證，對方卻說根本沒有這樣的錄音，也違反韓本人意願，推測是王鴻薇擅自剪接去年市議員選舉拜票錄音，挪作這次立委初選使用。

對此，王鴻薇中午表示，初選文宣所使用之照片，及錄音檔，均取得當事人之同意，任何不實指控，請拿出證據，她必定會配合黨中央組發會調查，但參選人及相關人等，不應該以個人選舉，為難韓國瑜及其他首長。

她感嘆，人民希望國民黨立法委員強力監督蔡政府，而不是「幾位大立委排排坐，痛打一個黨內同志」，在NCC主委被請辭，交通部觀光局副局長被強迫退休，公務體系遭踐踏之際，請國民黨資深立委拿出戰力，監督蔡政府，而非只顧自己的初選。她也提醒，會謹遵「黨內不互打」原則，但被痛打之際，也會以司法保障自身參選之權利。

(中時 )