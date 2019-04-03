高檢署調查桃園地檢署前檢察長彭坤業關說案，咬出前法務部長目前為國安會諮詢委員的邱太三涉嫌關說，邱太三2日發聲明表示檢調報告多處有誤，新聞稿企圖誤導大眾。法務部長蔡清祥則表示尊重當事人以及調查小組的報告。

台灣高等檢察署2日晚間晚公布彭坤業關說認罪協商案調查報告，指國安會諮詢委員邱太三涉及對桃檢檢察官對認罪協商之具體決定，涉向彭關說。邱太三隨即發聲明表示抗議，批評高檢署調查報告對於事實認定、相關判斷有誤，為捍衛清白願意辭職並接受相關機關調查。

法務部長蔡清祥3日上午出席桃園女子監獄養生復健園區幼兒遊樂區剪綵典禮時，對關說一案也表達法務部立場，稱2日晚間高檢署已經就調查小組報告送給法務部，法務部會依照法定程序送交檢審會或是檢評會做進一步的審議跟處理。至於邱太三聲明稱調查意見判斷有誤，蔡清祥表示尊重當事人跟調查小組的調查報告。

邱太三稱被誤解 蔡清祥：尊重當事人與調查報告

(中時 )