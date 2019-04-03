過去國人普遍認為男性罹患心臟疾病高於女性，但長庚大學與醫院合作研究發現，國內女性心絞痛盛行率是男性的1.6～1.8倍，而45歲以下女性的心絞痛盛行率更是逐年上升，提醒女性在更年期前期，不要忽略荷爾蒙下降的影響，如果在運動後，突然感到胸口悶痛、呼吸困難、頭暈及冒冷汗等症狀，最好就醫檢查，防止更進一步罹患冠心症或是心肌梗塞。

這項研究為長庚科技大學護理系蔡青青助理教授與林口長庚心臟內科研究團隊，運用全國性的台灣營養健康狀況變遷調查資料，首度探討國人心絞痛的發生率與變化。結果顯示國人心絞痛盛行率為3.5％，約計55萬人，而女性心絞痛盛行率是男性的1.6～1.8倍。

研究亦同時發現，45～64.9歲女性心絞痛盛行率從1993～1996年的8.6％，下降到2005～2008年的4.0％；65歲以上女性心絞痛盛行率從1993～1996年的10.1％，下降到2005～2008年的3.4％；而45歲以下女性的心絞痛盛行率，反而從1993～1996年的4.9％，上升到2005～2008年的5.4％。

林口長庚醫院心臟內科主任褚柏顯表示，心絞痛又稱為狹心症，大部分是因為冠狀動脈狹窄或痙攣而導致心肌缺血所引起的胸痛。心絞痛通常發生在氧氣需求增加時候，例如運動、情緒緊張、餐後或寒冷。患者除了感到胸前有壓迫感外，還可能會幅射到左手臂、肩部或下巴，或合併呼吸促、冒冷汗、噁心嘔吐、頭暈等現象。

林口長庚去年就曾收治一位年僅24歲女性，有第一型糖尿病和抽菸史，參加公司舉辦的騎腳踏車旅遊時，突然覺得左肩、脖子和左胸有悶痛感，同時有頭暈、噁心情形，就醫後進行運動心電圖檢查出現心肌缺血反應，接受心導管檢查後發現冠狀動脈輕微狹窄，給予口服硝酸鹽類和β受體阻斷劑藥物治療後緩解。

褚柏顯提醒民眾，在運動時出現心絞痛，要立即停下休息，如果心絞痛持續20分鐘以上，有可能有小區域的心肌梗塞，最好就醫檢查，而心絞痛與三高及抽菸有關，病患一定要控制好三高並戒菸，若本身是有心絞痛病史的病患，應隨身攜帶硝化甘油舌下錠，若感到心絞痛發作時可放置一顆在舌下，並立刻就醫不可拖延。

(中時 )