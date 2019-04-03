桃園地檢署前檢察長彭坤業關說疑案，查出幕後「藏鏡人」竟是前法務部長邱太三。而捲起這件關說風暴的，竟然是一篇檢察官的抱怨貼文。

桃園壢新醫院院長張煥禎涉嫌逃漏稅5億元遭起訴，桃園地院審理時，被告律師請求認罪協商，並認為檢察官先同意後反悔，向彭坤業陳情，彭指示繼續進行認罪協商。

台灣高檢署昨（2日）晚公布此案調查報告，認定彭坤業有所違失；也認定邱太三3月18日以國安會諮詢委員身分，與彭餐敘提及此案，邱「提醒」內容屬「公務員廉政倫理規範」所稱「請託關說」。

邱太三發聲明批評高檢署調查報告對於事實認定、相關判斷有誤，表達嚴正抗議，也向總統蔡英文口頭請辭國安會諮詢委員職務。

而捲起這件關說風雲的起源，是上月底檢察官論壇一篇「桃檢不僅累而且很爛」貼文，披露桃院某案被告是醫師，辯護人是前司法官，審理中要求認罪協商，檢察官要辯護人說明協商內容，且須上簽呈經許可才能決定是否協商。

檢察官1篇抱怨文 追出藏鏡人邱太三（中天新聞）

(中時電子報)