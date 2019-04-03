身為台灣最大花式紡紗廠「理隆纖維」千金的陳敏薰，事業成就超越原生家庭，是台北101首任董事長，是個美麗的女強人，受封「最美董座」，然她感情路卻不如事業來得順遂，曾和「外資金童」白育名論及婚嫁，兩人交往10幾年最終婚約卻無疾而終，白育名恢復單身後低調於2012年結婚，陳敏薰則跟前總統李登輝基金會祕書長王燕軍交往至今。

曾跟「最美董座」陳敏薰有過婚約的白育名，近來被《鏡週刊》直擊深夜1點多步出Lounge Bar，身旁有結婚7年的老婆相伴，夫妻倆結束跟朋友的聚會後一起回家，一路有說有笑，雖他身形有些中年發福，然至少夫妻看來仍恩愛甜蜜，婚姻幸福美滿。

陳敏薰方面，則是自2014年開始跟王燕軍交往，然隔年男方被爆周旋於包含陳敏薰在內的三女之間，另傳跟身家百億的工程公司千金交往，還被拍到跟美女人妻主播進大直摩鐵3小時，事後辯解是在寫自傳，而陳敏薰聽聞此事後，態度讓人意外，她說：「人不可能一輩子不犯錯，願意再給他一次機會」，竟選擇原諒愛到底，兩人至今仍交往中，去年還被拍到，互動如老夫老妻平淡有真味。

(中時電子報)