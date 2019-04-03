為圍堵大陸科技公司涉足美國經濟，美國政府過去一年採取一系列看似不相干的行動，反映出川普政府越來越擔心這些公司，現在或將來可能會幫助北京情報機構的間諜活動。美國之音今天報導，這些行動包括加強對許多行業的外國投資者的審查，公開警告盟友潛在漏洞以及阻止與大陸有關聯的公司收購涉及半導體設計等關鍵行業的美國公司。

報導稱，美國國會去年通過擴大負責調查外國對美國工業投資的外國投資委員會（CFIUS）審查投資協定的職權，這些投資協定可能會讓外國合作夥伴獲得非公開的技術資訊。

CFIUS上周決定，要求大陸遊戲公司北京昆侖萬維科技公司剝離廣受歡迎的同性戀約會應用軟體Grindr。有報導稱，原因是擔心其蒐集的使用者資料，可能被用於敲詐軍方和情報人員。

國會議員今年1月向華盛頓特區施壓，要求重新考慮是否允許一家大陸公司為華盛頓地鐵系統生產新車。他們擔心監控設備或惡意軟體可能嵌入其中。

美國商務部去年10月禁止福建晉華積體電路公司從美國公司購買關鍵零組件，稱這對國家安全「構成重大風險」。

更重要的是，聯邦政府試圖阻止大陸電信硬體出口巨頭華為參與全球推出的新高速5G移動通信技術。並敦促盟友不要使用華為設備，美國司法部已對華為公司提起訴訟，指控其竊取商業祕密和銀行欺詐，導致公司財務長在加拿大被捕。

專家說，美國的做法漫無目的。雖然情報機構十多年來一直警告允許大陸科技公司融入美國基礎設施的潛在危險，但直到近年，這個問題才在聯邦政府變得緊迫起來。美國對華為的態度表明，聯邦政府在制定政策過程中幾乎沒有組織。

曾任商務部助理部長的律師凱文．沃爾夫估計，美國政府正在考慮對華為採取至少七種當前、未決或潛在的行動，並且實施這些行動的權力掌握在美國大多數政府實體。

白宮可以發布行政命令，完全禁止華為進入美國市場，或者是國會通過法律，指示白宮採取類似行動。

商務部至少考慮兩個備案。它可能會實施嚴重的出口限制，使華為無法獲得關鍵零組件，或限制華為公司從美國公司獲得關鍵技術的能力。

美國財政部、國防部和聯邦通訊委員會正在使其它可能採取的行動複雜化。無論是哪一種，對於華為和與華為有業務往來的美國公司來說，都可能帶來可怕的經濟後果。

(中時 )