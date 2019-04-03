雖然西區八支季後賽球隊全部都已出爐，但沒有球隊會想要在季後賽首輪就碰到尋求3連霸的衛冕軍勇士，因此對於暫居第七的馬刺以及第八的雷霆而言都想要努力往上爬升。雷霆今天在主場擊敗湖人，擠下馬刺成為第七，不過馬刺隨即也以117比111逆轉擒殺老鷹，再次保住第七席位。

Headed to Denver on a good note 🙌



Highlights from tonight 🎥 pic.twitter.com/r0QNQCkQnn — San Antonio Spurs (@spurs) 2019年4月3日

勇士與金塊目前暫居西區前二，雙方只有1場勝差，拓荒者與火箭同為49勝28敗分居三、四，五六為爵士和快艇，馬刺和雷霆則為七、八。

各隊的例行賽大約剩下4-6場比賽，可說是牽一髮動全身，尤其是雷霆和馬刺都有可能在季後賽首輪遭遇勇士，這是兩隊最不想看到的對手。

雷霆今天靠著韋斯布魯克的20分20籃板21助攻的超級大三元領軍下輕鬆擊敗少了詹姆斯坐鎮的湖人，短暫的爬升到第七位置。

但同樣是在主場迎戰的馬刺，也在第四節靠著迪羅薩的罰球和攻擊成功逆轉戰局，馬刺與雷霆戰績同為45勝33敗，不過馬刺佔了2勝1敗的對戰優勢，因此仍保有西區第七的位置。

馬刺剩下的4場例行賽對手分別是金塊、巫師、騎士和獨行俠，雖然只有金塊較為棘手，但3戰在客場，馬刺必須小心面對。

雷霆的最後4場例行賽將對上活塞、灰狼、火箭和公鹿，賽程上看來比馬刺還要硬，尤其是火箭與公鹿都是超級強敵，極有可能會以西區老八結束例行賽。

迪羅薩是馬刺能在今天逆襲獲勝的最大功臣，全場11投7中攻下29分、7籃板、7助攻，懷特23分，福比斯19分，艾卓吉16分、11籃板，米爾斯14分。

(中時電子報)