國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡閃辭，外傳因選戰期間假新聞滿天飛，引發政府高層不滿，疑成為「被請辭」主因。台北市長柯文哲今受訪說，主委有任期保障，但她提早辭應該要去問當事人理由，但柯也說，假新聞當然要管理，但要管到甚麼程度，還是要討論。

外傳NCC主委詹婷怡因政治力介入因素閃辭，柯文哲表示，他不知道詹離職原因，應該要去問當事人理由才對，也不是人家批評就馬上要離職，理由是什麼應該由當事人來講，問他也不知道。

柯文哲表示，網路世界的興起所以假新聞很難控制，不過就好像這樣，有馬路有車子會發生車禍，也不能因為這樣就不准車子上馬路，所以這是這樣，網路世界假新聞手法法會越來越厲害。我們享受網路便利的時候，不免還是有併發症，如何處理這是好問題。

是否認為NCC管制適當？柯則說，管要管，但是要管到什麼程度也要考量，因為像大陸花在維穩的錢比花在國防的錢還多，所以他那網路長城就世界最好的，幾乎要key什麼藏獨、疆獨、台獨，在他百度就找不到。

柯文哲強調，假新聞當然要管理，但是要管到什麼程度，好問題，這要討論。

另外，傳出柯粉粉絲頁有人釋放假訊息分化白綠分裂？柯說，假柯粉假柯黑都有，這就是網路世界的問題，網路世界要管也很難管，不管也不是辦法，所以對他來講也是困擾，對NCC來講也是困擾，網路世界到底新聞怎麼管理，這要討論。

(中時 )