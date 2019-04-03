某遊艇公司負責人張志傑，被控去年初在北市咖啡廳，趁1名女子不注意，在她飲料中下藥，竟圖撿屍性侵，幸經女子警覺通知母親並報警逮到張男，結果警方自張的手機上，發現有另名女子遭張撿屍的影片，查出張疑隨機下藥再撿屍性侵女子，台北地檢署今依強制性交、妨害祕密、強制性交未遂等罪嫌起訴張男。

檢警調查，1名甫從大學畢業的女子去年初在北市瑞安街一間咖啡廳，上完廁所、喝完飲料後突感頭暈不舒服，打電話請母親騎腳踏車載她返家。途中母女發現有男子在咖啡廳外詭異觀察她們。母女起疑跟蹤他，他躲進死巷5分鐘，再跑到路口躲在電線桿後面看母女是否離去。

由於女子返家後身體仍不適，母親帶她就醫後驗出尿液含有FM2，因而報案。檢警調閱監視器，發現該男子開車在咖啡廳附近閒繞，再走進咖啡廳跳過無人區域，進而鎖定女子鄰近的座位坐下，直到被母女察覺行為怪異。檢警循線查出該男子是遊艇公司負責人張男，搜索查扣他手機竟然發現有多張女子下體照及性愛影片，進而挖掘出更多受害者。

檢警從影片中發現1名意識不清的女子唸出住處地址，讓張男送回，比對地址後找出另名被害女子，查出她前年底在東區錢櫃KTV唱完歌，目送朋友搭計程車後，醒來發現自己已經回到住處，但對過程完全失憶。檢警對她採集毛髮檢驗，驗出存有FM2成分，提告遭強制性交。

據了解，張男辯稱與影片女子是一夜情，咖啡廳女子則與他無關。但影片女子自稱是女同志，不可能自願與男生發生「一夜情」，檢方不採信張男。

檢方查出，張男另在前年5月27日清晨見一名妙齡女子在麗池國賓大樓門口酒醉不醒人事，竟將她大佳河濱公園，心生歹念後用膠帶矇住她眼睛，撫摸胸部並性侵，事後張被判刑2年、緩刑5年，由於張在緩刑期間又犯案，先前緩刑可能被撤銷。

(中時 )