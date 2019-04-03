◎吳韓會5日台北登場 吳敦義將動腦徵召韓國瑜

先總統蔣中正先生逝世44周年，國民黨主席吳敦義在副主席曾永權等黨內成員與鄉親陪同下，3日上午8時半到大溪慈湖蔣公陵寢謁陵。儀式結束後吳敦義便搭上大巴與鄉親一同離去。

◎上任100天再端牛肉 張麗善成立路平清溝平台

雲林縣府3日成立「路平志工聯盟計畫」、「清溝總動員工作平台」，結合縣內20鄉鎮市公所、警察局、管線單位、縣府1999服務人員等建立Line群組，加強道路坑洞巡查及回報，改善道路現況及防範交通事故發生。

◎施政百日打幾分 侯友宜：民眾不滿意也沒用

新北市政府3日在市政會議發布新北市長侯友宜上任後百日施政成果，侯友宜表示，同仁非常辛苦，但辛苦沒有用，有沒有成效才是重點，除滿意度外他更在乎不滿意的地方在哪；被問到給自己打幾分，侯友宜說，民眾不滿意，自己打幾分也沒用，要做出市民最期待的市政，讓他們在這安居樂業。

◎高屏地震規模5.6 最大震度4級

「嚇死寶寶了」，今天早上9點52分，發生規模5.6有感地震，震央在台東縣延平鄉深度10公里，台東市區3級，過程搖晃不到10秒。

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(中時電子報)