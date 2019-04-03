全國教育產業總工會、全國高級中等學校教育產業工會等單位3日共同舉行「落實108多元選修課綱精神，增置高中職教師員額」記者會，全中教祕書長許麗吉、立委柯志恩、全教產理事長黃耀南、立委蔣乃辛及林奕華等人呼口號，要求落實多元選修及增置教師員額。

(中時 )