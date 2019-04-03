全國教育產業總工會要求落實多元選修及增置教師員額 12:142019/04/03 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 全國教育產業總工會、全國高級中等學校教育產業工會等單位3日共同舉行「落實108多元選修課綱精神，增置高中職教師員額」記者會，全中教祕書長許麗吉（右起）、立委柯志恩、全教產理事長黃耀南、立委蔣乃辛及林奕華等人呼口號，要求落實多元選修及增置教師員額。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 全國教育產業總工會、全國高級中等學校教育產業工會等單位3日共同舉行「落實108多元選修課綱精神，增置高中職教師員額」記者會，全中教祕書長許麗吉、立委柯志恩、全教產理事長黃耀南、立委蔣乃辛及林奕華等人呼口號，要求落實多元選修及增置教師員額。 (中時 ) #教師員額 #教師 也許您會感興趣 推薦閱讀 超額有解 南市國中每9班增1師 04:092019/03/30 生活 俄國教師集體秀身材 聲援因泳裝照被開除的女教師 23:262019/04/01 生活 12年國教課綱玩假的？教團要求高中職教師員額每班3人 11:302019/04/03 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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