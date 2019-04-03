蔬果上農藥殘留量總讓人憂心。美國環保機構公布，今(2019)年「最髒」的第一名依舊是草莓，其次是菠菜，令人意外的是，有蔬菜界超級食物之稱的羽衣甘藍，則是近十年第一次上榜，名列第三。農委會毒試所提醒，只要在食用蔬果前用流動水清洗，即可將多數農藥殘留去除，最高可達100%。

據美國非營利環保機構環境工作組織(EWG)，每年都會公布蔬果農藥殘留量，

2019年農藥殘留量最多蔬果排名，1.草莓，2.菠菜，3.羽衣甘藍，4.油桃，5.蘋果，6.葡萄，7.桃子，8.櫻桃，9.梨，10.番茄；草莓已連續4年成為「最髒」水果，較意外的是近年受歡迎的健康蔬菜羽衣甘藍這次竟列第3名。

EWG表示，過去就曾提醒深綠色蔬菜的農藥殘留比例偏高，這次羽衣甘藍更是近十年第一次上榜，另外，EWG報告顯示，最「乾淨」的蔬果則為1.酪梨，2.甜玉米，3.鳳梨，4.豌豆，5.洋蔥，6.木瓜，7.茄子，8.蘆筍，9.奇異果，10.捲心菜。

不止美國調查，台灣檢測草莓也是農藥殘留量高的水果之一，農委會毒試所表示，食用蔬果前用流動水清洗處理，即可去除大多數農藥殘留，像草莓經清洗和去除蒂頭後，農藥殘留去除率可達47%至92%，而包葉菜類如甘藍、高麗菜等，農藥大多殘留在外葉，可先剝除2至3片外葉後，再切取適量直接以流動水浸洗即可。

(中時電子報)