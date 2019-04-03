「醫生，我的小孩吃了ADHD（注意力不足過動症）的藥物會不會傷身？會不會吃一輩子？聽說副作用會讓食慾不好、影響睡眠？」這是有此種小孩的家長的普遍問題，其實理想治療是「多模式治療」，生活飲食調控也是重要的一環。

注意力不足過動症（ADHD）的孩子有愈來愈多的趨勢，這些小孩到底要不要用藥？這是長期被人討論的議題，最近20年來已有上百個有關ADHD藥物對照研究，結果證實藥物對症狀及認知功能與人際關係都有明顯改善。

中國醫藥大學身心介面研究中心研究員張蕙芝表示，吃藥治療約有20至30％的孩子食欲變不好、睡不著，這是可以調整劑量改善，而且這些副作用比過動症本身困擾更有幫助，就像吃高血壓藥會常跑廁所，至少控制血壓比跑廁所更重要。

其實採行多模式治療是ADHD的理想治療，包含生物、心理、社會(教育與家庭)的協助，兒童青少年精神醫學醫師張倍禎近期的最新研究，證實Omega-3多元不飽和脂肪酸能有效改善兒童青少年的注意力不足過動症的臨床症狀。

ADHD小孩的血液裡缺乏某些營養素，張蕙芝表示，其中一項就是Omega-3、俗稱魚油，地中海飲食（Mediterranean Diet）強調攝取海鮮、魚蝦貝類與大量蔬果等，對過動症有幫助的維生素，有利大腦的穩定。台灣營養精神醫學研究學會理事長蘇冠賓表示，地中海飲食注重食物的新鮮與多樣性，具有抗氧化與抑制發炎反應。

最重要的是不要接觸糖、色素與碳酸飲料，這些都是破壞大腦穩定的東西，因此多攝取健康的飲食，小孩如果已在就醫或有早期狀況，可以不要惡化或獲得改善。

不過，張倍禎、張蕙芝強調，不要只給孩吃營養食品就好，還要鼓勵一起用餐，增加家人共同用餐的頻率，不僅觀察孩子的飲食狀況、同時也能增加父母與孩子的互動，增進彼此了解。

對抗ADHD要與醫療照護人員討論藥物的使用，加上日常生活實踐地中海飲食模式、家人一起用餐，達到相輔相成的效果，幫助孩子找回自信、增進他與同儕、家人的關係。

(中時 )