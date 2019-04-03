《臺北米其林指南2019》今日上午公布「必比登推介」的24家台北「夜市街頭小吃」名單，較去年10家增加了14家，而24家中有15家新入榜，新入榜的夜市小吃業態與主要商品包涵蓋面較去年更多樣、繽紛，含潤餅、燒餅、雞肉飯、蔥抓餅、割包、筒仔米糕，以及冰火湯圓等都是第一次入選。

今年進入台北米其林指南「必比登推介」名單的夜市街頭小吃名單，涵蓋的台北夜市區域亦比去年更大，共有台北8個地區的夜市小吃入榜，公館夜市、華西街夜市和延三夜市為新進榜，其它入榜的夜市還有南機場夜市、饒河夜市、臨江夜市、寧夏夜市與士林夜市。

米其林並發布新聞指出，今年「必比登推介」總共有58個店家入書，較去年36家多出22家。

今年新米其林組織以「擠牙膏」、「分波段操作」策略，公布台北市「必比登推介」名單，先是在上周公布12家新入榜的「餐廳」，今天再公布24家「夜市街頭小吃」，吊足食饕與吃貨胃口，卻也達到行銷造勢與自我宣傳的目的。

「必比登推介」是米其林評審員評估店家供應的料理具備「品質佳、價位親民」的象徵，獲選的標準是烹調手法簡易卻不失精巧，且所提供的三道料理在價位上必須不超過1,300元新台幣（約37歐元）。

今天上午10點「比必登推介」的台北夜市街頭小吃名單出爐後，不少原本在市場即有高知名度，當然，也有些店家則屬「意料之外」，引起食饕與吃貨議論紛紛也是必然。

不過，姑且不論「資格」與「究竟有沒有那麼好吃」，如果拉高格局從「城市行銷」的角度看，〈台北米其林指南2019〉中「必比登推介」的台北夜市街頭小吃店家與食物內容增加，顯示米其林祕探注意到了台灣美食小吃的多元面貌與樣態，且入書的夜市增加，也顧及了「區域分衡性」和比例原則，對台北市的城市行銷與觀光推展都有助益。

(工商 )