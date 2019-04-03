日本共同社今日報導，中國政府基本決定更換駐日大使，已向日方告知此事。現任大使程永華（64歲）計畫5月上旬回國。多名日中消息人士透露了這一消息。與程永華同為大陸外交部日本專家的副外長孔鉉佑（59歲）很可能接任大使一職。孔鉉佑目前還兼任朝鮮半島事務特別代表。

大陸國家主席習近平將在6月的二十國集團（G20）峰會在大阪召開時，首次對日本進行訪問。繼任大使正式就任需要向日皇遞交習近平的國書。日本政府打算為能迅速實施而提供合作。

程永華在日本創價大學留學後，於1977年進入駐日大使館工作，並先後擔任駐馬來西亞大使和駐韓大使，2010年2月起擔任駐日大使。他在日本政界和經濟界擁有廣泛人脈，在任時間超過9年，創歷任之最。

程永華在任的2010年9月發生了大陸漁船在釣魚台海域與日本海上保安廳巡邏船相撞事件，2012年9月日本政府將釣魚台諸島國有化導致日中關係降溫，而程永華運用個人人脈致力於改善雙邊關係，為去年大陸國務院總理李克強訪日和日本首相安倍晉三訪華創造了條件。

(旺報 )