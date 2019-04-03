據大陸最高檢網站消息，國家發展改革委前黨組成員、副主任，國家能源局前黨組書記、局長努爾．白克力涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對努爾．白克力作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。白克力是大陸領導人習近平整肅貪腐官員行動中被逮捕的最新一名高官。

白克力3月16日被中共紀委國家監察委雙開（開除黨籍和公職）。58歲的白克力是目前級別最高的維族官員之一，也是政府中不涉及民族事務的維族高官之一。2015年1月正式上任國家能源局局長之前，白克力主要在新疆任職，曾經連任新疆維吾爾自治區政府主席。

白克力因涉嫌嚴重違法違紀去年9月開始接受中紀委國家監委調查。3月16日，中紀委國家監委網站發布消息說，白克力對抗組織審查，他的違法亂紀包括貪婪腐化，生活奢靡、搞家族式腐敗以及利用職權在人員調動、職務提拔礦產資源開發等方面獲取巨額好處。

有觀察人士認為，白克力落馬跟他在新疆擔任自治區主席期間處理政治和民族事務不力有關。

不過，《華爾街日報》在白克力去年被調查時評論說，白被調查跟引發爭議的大陸對新疆的政策似乎沒有關聯。白克力支持北京當局對新疆維吾爾人的嚴厲管制，稱要堅決剷除宗教極端思想，主張嚴懲暴力恐怖分子，因此被一些維吾爾人權人士指責是中共的傀儡，不能代表維吾爾人。

(旺報 )