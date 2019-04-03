日本政府2日在內閣會議上決定，將派兩名自衛官赴埃及西奈半島參與多國部隊觀察員團(MFO)的活動，成為該司令部的要員。這是日本安保法通過後，日本首次參與「國際聯合和平安全活動」。《朝日新聞》批，日本政府應該多討論參與國際維和活動的方式，以免吃力不討好，像灣岸戰爭時一樣被批日本在當地都沒做事。

報導指出，據日本內閣會議決定的實施計劃，4月19日至11月30日將派兩名自衛官赴MFO司令部協助監視以色列、埃及兩軍的活動。

日本安保法針對國際合作和平安全活動的規定是，除了聯合國以外的國際機構的活動，若有類似國際維和活動(PKO)的任務時可派遣自衛隊。日本政府事先派首相輔佐官等到當地視察後，認為符合紛爭當事國之間達成停戰協定等規定的「PKO參加5原則」，故決定派遣。

朝日指出，日本自2017年5月自南蘇丹PKO活動中撤退後，就沒再派遣自衛隊到海外。安保法於2016年3月施行後，自衛隊的活動範圍逐漸變寬，政府也希望增加海外派遣的實績。

自衛隊2018年即執行了16件守護美國艦船及飛機之「武器等防護」任務，與2017年的2件相比急速的增加。防衛省指出，海上自衛隊提供美國海軍艦艇的燃料補給2018年共3件。北韓發射彈道飛彈的2017年時，光4至12月就達17件。

《朝日新聞》引述中京大學日本政治外交史教授佐道明廣的發言指出，PKO已變質成為了保護當地居民而免不了要使用武器。自衛隊的任務持續增加的話，可能會和灣岸戰爭一樣，被指責「日本在現場沒有出力流汗」而失去信賴。

佐道指出，自衛隊的任務一直增加，預算卻有限，少子高齡化之下，隊員也難以確保，故該依據日本憲法的前文和第9條(和平憲法)，由全體日本國民共同討論自衛隊應該要做的事。

(中時 )