彰化縣長王惠美表示，彰化市鐵路高架化後，不僅都市縫合，彰化市還將多出許多土地完成舊城再造。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美表示，彰化市鐵路高架化後，不僅都市縫合，彰化市還將多出許多土地完成舊城再造，建設處今天進行進度簡報。（吳敏菁攝）

彰化縣政府啟動３項重大軌道建設，彰化鐵路高架化、捷運路線延伸彰化和彰化捷運路網規劃，縣府今天公開說明進度，指出鐵路高架畫報告書已補充修正計畫之必要性及財務可行性，3月15日報請將通部轉行政院審查；捷運路線延伸到彰化也與台中市政府取得共識；彰北捷運鹿港線可行性評估4月2日已經評選出優勝廠商、彰南捷運員林溪湖二林縣也已經向交通部申請可行性研究經費。

彰化縣長王惠美表示，彰化市鐵路高架化後，不僅都市縫合，彰化市還將多出許多土地完成舊城再造，包括休閒空間、公共空間等，創造更好的產業用地及居住，且高架化實際上銜接到和美、伸港及花壇等北彰化的發展。至於捷運綠線和延伸對北彰也重要，此外，台鐵與高鐵都在東彰化，二林中科精密園區預計有5萬的就業人口數，

完成捷運建設需要長時間，至少8、10年，現在不啟動，還要等到什麼時候？呼籲彰化縣4席區域立委和2席不分區立委都一起爭取，讓區域平衡、產業找到人才、優秀子弟留在地方。

建設處長林漢斌進度簡報指出，捷運鹿港線可行性研究評估，並於4月2日評選出專業廠商。未來捷運鹿港線將規劃行經彰化市中心，及打鐵厝綜合開發專區、水五金產業區及彰濱工業區，可帶動沿線各重大產業園區及鹿港鎮之發展。

至於臺中捷運綠線延伸計畫，王惠美縣長縣府團隊與臺中市政府已達成共識，依原計畫賡續推動，臺中市政府並已於108年3月21日函請交通部盡速召開委員會審議。配合鐵路高架後新增的金馬車站將與臺中捷運綠線G20站共構，金馬車站未來也將成為未來捷運鹿港線之起點，成為三鐵共構的車站。

在彰南捷運路網推動方面，王惠美縣長縣府團隊已於3月12日函文向交通部爭取補助南彰化捷運路廊可行性研究經費，預計在6月前啟動評估工作。

另外，彰化市鐵路高架化計畫已進入中央審查最後階段。3月15日報請交通部轉呈行政院進行審查，倘若可行性研究順利通過審查，全案將進入綜合規劃階段，縣府也將同步配合擬定變更彰化市都市計畫草案。騰空的路廊，將透過都市更新進行整體開發，以彰化火車站為中心，利用建築物立體多目標使用，將停車場、公車轉運站及高架化車站整合 在一起；並強化高架化沿線土地利用。

(中時 )