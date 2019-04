歡迎加入全球人壽MA招募

適逢畢業前的首波求職旺季,全球人壽日前正式啟動首場MA(內勤儲備主管)招募說明會,首站於台灣大學校園徵才博覽會舉行暖身說明會,即便當天陰雨綿綿,但學生熱情依然不減,洽詢人潮絡繹不絕,當天全球人壽同仁除製作多樣創意又符合需求的徵才小物,並透過攤位上的迷你電影院說明介紹全球人壽的經營願景、友善職場環境及企業公益作為,讓年輕學子更加認識與認同全球人壽外,歷屆MA學長姐也特別以過來人的角色現身說法,協助年輕學子更深入了解MA內勤儲備主管計劃。

迎戰保險科技 網羅創意人才

全球人壽在台深耕至今年將邁入二十五年,積極網羅多元人才,替組織注入創新、積極正向的能量,且為因應金融科技浪潮,全球人壽近年積極進行保險科技轉型,並在去年正式完成新核心系統整合上線,大幅提升數位化服務及流程效率,由於基礎的底層骨架已趨於健全,未來各項數位創新專案及產品對接將會更順暢上線,全球人壽人資長陳幸琦也期許有更多積極、有想法的熱血人才加入,相信公司樂於提供各式機會,讓年輕人有揮灑的舞台發光發熱。

陳幸琦指出,全球人壽正積極進行保險科技轉型,相當重視多元部門均衡發展,致力於延攬各類不同專業人才加入組織,藉由召募年輕MA,希望能將不同的思維、見解和創意帶入全球人壽,凡有積極正向、高度企圖心、抗壓性及協調能力佳且中英文溝通流利的,就是全球MA計劃要找的人。

MA貢獻卓越 傾注資源栽培

全球人壽MA招募今年來到第5屆,預計招收5名新進同仁,面試過程的考核重點,包括跨部門合作的團隊精神及個人獨立思考、解決問題的能力。陳幸琦說明,全球人壽的MA計劃為期18個月,在經歷履歷篩選、初複試及面試關卡後,將會安排錄取者透過基礎培訓課程建立保險專業知識和熟悉全球人壽的商品,接下來的17個月將進行各部門工作輪調、參與跨部門專案計劃、各種職能訓練及取得證照,且有機會與董總、高階主管共事,並參與高階主管或功能性委員會會議。並在最後一個月,彙整18個月培訓評鑑、考試與成果,依評鑑結果、個人志願及公司組織需求派任部門。

陳幸琦表示,觀察4年來所招募的優秀MA,無論是定著率或對公司的貢獻度都相當卓越,第1屆MA在培訓後,目前全數都在公司扮演重要的管理或職能角色,因此全球人壽更願意傾注資源栽培。

部門輪調提升應變力 兼具創新實用

第1屆MA的柳盈卉便是成功案例,目前她在電話服務中心服務,主力協助規劃流程改善、績效管理等相關專案,並在今年3月剛晉升為副理。MA培訓期間,她曾輪調過業務訓練處、商品管理處、風險管理處、資訊部門、行政部門及董事長室六大部門,涵蓋公司整體營運的前台、中台和後台部門,她認為,最大的成長與收獲在於,朝目標前進的同時能更有效率地透過團隊合作的方式共同實踐,相當有成就感。

陳幸琦指出,除了柳盈卉,其他MA在財務管理、品牌暨數位整合發展、風險控管等部門擔任重要職務,由於對公司跨部門業務熟稔,適應和應變彈性高,在提出創新想法之餘更具備實用性,很快就能讓自己被看見,同時也讓公司因為有這群MA的投入與加入而更具競爭力。

第1屆MA的柳盈卉便是成功案例,今年3月剛晉升為電話服務中心副理,主力協助規劃流程改善、績效管理等相關專案。

而第2屆MA游宗軏目前已是商品部產品管理處副理,也因其優秀表現,擔任2019年第17屆ATCC(全國大專院校商業個案大賽)全球人壽的業師團隊一員,針對學生團隊的提案協助指導回饋。他說,當MA並不簡單也並不輕鬆。各部門都會有一些專案任務等著MA的到來,力求在最短的時間學習成長、累積解決問題的經驗與能力。不論是否被看見,這些東西將使我們更強大。

同樣為第3屆MA的陳為方,目前服務於品牌暨數位整合發展部,培訓期間共輪調11個部門,印象最深刻的是參與和外部公司合作,共同規劃保戶服務網站的資訊介面專案。他表示,輪調是擴展新職能與眼界的機會,無論是商品、不動產估價、投資行政、保戶服務、網站規劃、系統規劃…等,各輪調部門主管的親身指導,不但有助於提升新進同仁對於思考解決方案的高度與完整度,更能深刻從各項構面感受到全球人壽不斷自我挑戰且持續前進的企業核心精神。

「如果你不知道自己能做什麼,或者想做的事情太多,我建議你就來試試MA。」第4屆MA,畢業於台大經濟系的楊竣宇曾當過總經研究員,也曾待過德州撲克牌工作室,截然不同的工作經歷反而磨練出他適應環境的應變能力與彈性,他以自身在全球人壽財務處、投資、行政及產品部門輪調所累積的豐富經驗分享,全球人壽輪調部門的廣度是所有產業中少見的,且也能更深入參與各部門運作,勉勵學弟妹應該勇敢挑戰自我,不設限,「Don’t ask why, ask why not.」。另一方面,他也分享自己的觀察,全球人壽是一家正在快速成長的中型壽險公司,因此提供每個員工盡情發揮的舞台,擁有更有完善的同仁福利。

第4屆MA的楊竣宇表示,全球人壽提供每個員工盡情發揮的舞台,擁有更有完善的同仁福利。

打造友善環境 助新鮮人融入職場

陳幸琦表示,全球人壽長期秉持「因為愛,責任在」的品牌精神,向來希望同仁能在工作與生活中取得平衡,擁有幸福感。以年輕人最在意的特休假,只要就職滿三個月,首年即可按比例享有最高15天的特休假。此外,也相當重視職場環境與工作氛圍,如同仁專屬的健身房及教練、每年不定期舉辦同仁同樂活動等等硬體設施與活動,還有銜接學校與職場的內訓課程,協助新鮮人更容易融入公司企業文化與節奏,歡迎新鮮人及有工作經驗的優質夥伴,加入全球人壽的大舞台。

全球人壽長期秉持「因為愛,責任在」的品牌精神,向來希望同仁能在工作與生活中取得平衡,擁有幸福感。

特別的是,為預約優秀Young Talent入列, 今年全球人壽也持續擴大在校生獵才觸點,不僅延續去年與大專院校產學合作在校生的「實習生計劃」,今年更首度參加2019年第17屆ATCC全國大專院校商業個案大賽並擔任出題企業,不僅能接觸到來自全國各大專院校的學子,更能有效提高企業曝光度和讓更多年輕學子更深入的認識全球人壽,直接在校園傳遞「愛與責任」的真諦。

本屆全球人壽MA招募報名期間自即日起至4月8日止。至於還沒畢業,但有志於提早進入全球人壽觀摩的學子,全球人壽也提供「2019實習生計劃」的暑期實習生及產學實習生招收計劃,採履歷隨到隨審制,額滿為止。

