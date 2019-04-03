扁預告將演講募款 中監：需先申請 12:212019/04/03 中時 林欣儀 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前總統陳水扁。(中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 阿扁臉書預告，凱達格蘭基金會感恩募款餐會，一定會上台演講，談政治，並接受媒體攝影採訪！ 前總統陳水扁3日凌晨透過臉書預告，將出席參加5月9日在台北舉辦的凱達格蘭基金會感恩募款餐會，且「一定會上台演講、談政治」，呼籲大家認桌。台中監獄回應指出，扁必須事先提出申請，並經審核通過，才能參加募款餐會。 (中時 ) #陳水扁 #募款餐會 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳水扁直播砲韓國瑜 中監9字回應網友好怒 10:482019/03/30 社會 扁擔心受韓粉攻擊 直播發不自殺聲明 18:302019/03/30 社會 阿扁頻批韓憂「被自殺」 王鴻薇給妙招超爆笑 11:292019/03/31 社會 阿扁當網紅罵韓國瑜 4藍委控法務部長瀆職 11:312019/04/01 社會 歷史還原...當年「趙上魏下」 火速敲定購機案 18:492019/04/01 社會 長扁角力 培養小綠思想一致 04:102019/04/02 社會 影》扁助選 謝龍介告賴清德、陳水扁違反選罷法 10:162019/04/02 社會 影》謝龍介告扁違法助選 陳致中酸：不會增加選票 11:172019/04/02 社會 《中時晚間快報》謝龍介告扁、賴違反選罷法 18:092019/04/02 社會 零容忍阿扁看扁法治 04:102019/04/03 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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