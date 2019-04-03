阿扁臉書預告，凱達格蘭基金會感恩募款餐會，一定會上台演講，談政治，並接受媒體攝影採訪！

前總統陳水扁3日凌晨透過臉書預告，將出席參加5月9日在台北舉辦的凱達格蘭基金會感恩募款餐會，且「一定會上台演講、談政治」，呼籲大家認桌。台中監獄回應指出，扁必須事先提出申請，並經審核通過，才能參加募款餐會。

(中時 )