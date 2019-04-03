面對大陸在5G網路技術的突飛猛進，美國近來不斷以國安疑慮，號召盟友封殺5G通訊設備巨頭華為。美國《華盛頓郵報》日前報導稱，在拉攏盟友打壓華為的行動受挫後，美國已經開始考慮一個新問題，如何在華為主導5G網路的世界中，保證網路安全。美國《富比士》雜誌網站2日評論認為，這一行動說明美國對華為的戰爭已經失敗。

大陸《環球時報》引述《華盛頓郵報》報導指出，美國安全官員正在思考如何阻止網路互聯帶來的破壞性攻擊和潛在間諜行為。美國國家情報副主任戈登上周在德州大學的一次情報會議上稱，必須假定存在一個「惡劣的網路」。

她說，「在5G世界，多樣化的網路中包括我們無法信任的技術，我們必須找到美國能夠管控相關風險的方式。美國只需找到這種方式。」

報導稱，雖然美國官員尚未放棄敦促其他國家阻止華為參與5G建設，但他們也認識到，很多國家已經在5G建設中使用低成本的華為設備。為此，美國已經開始討論採取加密、分段化網路元件以及設置更高安全標準等手段保護關鍵系統。

《富比士》雜誌網站2日刊登美國數字壁壘公司創始人、首席執行官紮克·道夫曼評論文章稱，「美國是在與華為的戰爭中承認失敗了嗎？」如今戈登的表態似乎驗證了這一點。

文章提到，美國一直沒有拿出「華為替北京從事情報搜集活動」的任何證據，如今這個話題已逐漸失去熱度，全世界對美國相關指控的質疑卻多了起來。「如果華為還沒有勝利，那麼它現在顯然已經離勝利越來越近」。

新加坡前外長楊榮文此前接受《南華早報》採訪時表示，使用外國通信設備的國家有被從事間諜活動的風險，相關國家存在擔憂也屬於合理現象，但「禁止華為不能消除這種風險」。「美國如此擔心華為，不僅因為華為可能帶來問題，也因為華為將導致美國情報部門更難進入其他國家的系統。」

(中時 )