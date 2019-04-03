宜蘭縣長林姿妙3日舉行就職滿100天施政成果記者會，列出「鐵路高架初露曙光」、「學童免費營養午餐經費到位」等五大施政成果亮點，林姿妙表示，上任之後一天當兩天、三天在用，以「拚出宜蘭好生活．民生經濟最優先」的施政願景，為創造宜蘭更好的經濟及生活品質努力。

林姿妙表示，進入縣府後立即將鐵路高架案列為首要施政重點，在她與縣府團隊契而不捨的努力下終於使「鐵路高架初露曙光」，而攸關下一代安全與健康的「學童免費營養午餐」經費也已到位；宜蘭縣政府另積極推動「周邊縣市交流合作，共創居民好生活」，除了已和宜花東組成「花木蘭連線」，打造黃金經濟廊帶，將共同赴陸推介觀光及農漁產品；上星期新北市長侯友宜也親赴宜蘭縣政府，雙方確定合作推動北宜公路轉型、打造藍色公路等政策。

此外，宜蘭素以節慶觀光促進地方經濟與產業為名，目前已著手進行「宜蘭國際童玩節轉型再升級」及「首創北臺灣媽祖文化節」等年度重大活動，這些初步成果相信將讓宜蘭愈發活絡。

林姿妙表示，希望縣府的努力可以讓產業經濟發展，讓優秀的年輕人可以回到這塊土地上實現夢想，只有讓年輕人留在宜蘭發展，讓年輕人留在宜蘭縣一方面照顧爸媽，一方面照顧家庭，這才是真正幸福的家。

林姿妙強調，希望府會一起努力，為宜蘭的鄉親共同打拼。為了讓46萬鄉親能夠在宜蘭宜居宜業，她將與縣府團隊持續致力於全面打造良好的幼齡照顧服務，並提供各種福利支援，從各種面向，共同努力讓青年安心成家生育、幼兒快樂成長；未來同時結合鄰近縣市建立經濟黃金廊帶，讓青年朋友可以在宜蘭順利創業就業，為宜蘭的經濟注入全新的活水，宜蘭縣政府要以「民生福祉、經濟發展、環境永續」三大主軸，跟鄉親共同打拚，一起拚出宜蘭好生活。

(中時 )