陸日兩國近年不斷釋出友好訊號，關係越走越近。日本共同社3日引述消息人士披露，大陸政府基本決定更換駐日大使，已向日方告知此事。現任大使程永華計劃5月上旬回國。據分析，大陸政府或認為兩國關係持續改善，已是調整駐館人事的時機。

報導稱，有觀點認為，與程永華同為大陸外交部日本專家的副外長孔鉉佑很可能接任大使一職。孔鉉佑目前還兼任朝鮮半島事務特別代表。

報導指出，預計大陸國家主席習近平將配合6月二十國集團（G20）峰會在大阪召開對日本進行訪問。繼任大使正式就任需要向日本天皇遞交習近平的國書。日本政府打算為能迅速實施而提供合作。

據悉，程永華負責日本相關事務長達25年，日文流利，是大陸的知日派。出生於吉林省，今年64歲，1972年陸日邦交正常化之後，獲選為官方派往日本的留學生，1975年起兩年間在創價大學就讀。

畢業後進入大陸駐日大使館工作，並先後擔任駐馬來西亞大使和駐韓大使，2010年2月起擔任駐日大使。他在日本政界和經濟界擁有廣泛人脈，在任時間超過9年，創歷任之最。

報導稱，程永華任內陸日關係並不平靜，他剛到任那一年便發生釣魚台海域的大陸漁船衝突事件，2012年9月，日本政府將釣魚台國有化，更讓兩國關係降到冰點。而程永華運用個人人脈致力於改善雙邊關係，終於出現轉機，為去年大陸國務院總理李克強訪日和日本首相安倍晉三訪華創造了條件。

(中時 )