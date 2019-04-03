國家通訊傳播委員會主任委員詹婷怡「被請辭」的傳聞不斷，行政院發言人Kolas Yotaka上午澄清，詹婷怡不是被請辭，而是主動提出辭呈，蘇揆尊重及理解其想法，也就尊重她的決定。Kolas說，儘管外界有諸多揣測，但政院沒有人施壓要詹請辭。

Kolas開宗明義就說，詹婷怡不是被請辭，昨天第一時間政院已說詹是3月28日把紙本辭呈送到院長室，蘇揆昨下午在五點左右批准，同時批准翁柏宗副主委代理主委所 以並沒有被請辭之說。

Kolas並強調，詹的辭呈中提及對數位匯流政策法案的努力，而且也感謝蘇揆，希望蘇揆「成全」回到業界，未來可扮演產業及官方的橋樑，蘇揆感謝也理解詹婷怡擔任主委的辛勞。

Kolas說，不管任何人擔任NCC主委，都要承受來及執政黨及在野黨不同壓力，尤其在面臨假訊息肆無忌憚攻擊台灣的同時，很多人對NCC有非常高的期待，蘇揆理解詹婷怡請辭的心意，她主動提出也希望成全回到業界，蘇揆是尊重及理解其想法，最後也就尊重她的決定。

對於政院有沒有人打電話要詹辭職，Kolas表示，沒有這樣的事情，儘管耳語很多，對詹婷怡離職有諸多揣測，但政院要再次強調沒有人施壓要詹請辭。

(中時 )