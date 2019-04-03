高雄市政府「港澳深廈」行，簽下包括合約、MOU（合作備忘錄）在內，總值52億元的農漁特產訂單。傳台北市長柯文哲接受專訪提到「高雄市技術不好簽再多MOU都沒用」，柯今受訪說，盡量賣，但是如果違反經濟法則，那就變成要靠政治力去主導經濟力，這樣還是沒辦法持久。

柯文哲表示，台灣農產品如果輸到日本，因為緯度不同生產的水果不同，如果像我們的頂級芒果到日本那有市場，可是如果台灣要輸出到廣東福建，因為緯度、氣候相同，那生產條件相同的時候，我們就失去優勢，特別視他們的經濟規模比我們大，這更難。

柯說，如果一定要輸到跟我們生產條件相同的地方，變成要技術取勝，比方說黑金剛蓮霧特殊品種，不然就是農產品加工，那是科技要勝過對方，「這老實講，簽MOU也沒有用，除非是政治採購」。

柯指出，在商言商，除非你品質要贏過他，台灣要農業要升級，要外銷只能走技術升級這條路，沒做到遷MOU還是沒有用，如果沒做到簽了要跟你買，那一定是政治採購，就是違反經濟法則

柯文哲表示，他還是主張技術升級，因為台灣過去20年產業最大問題是產業升級失敗，產業升級失敗你純粹要用政治採購那就很累了，萬一他不滿你不死了？

媒體詢問，此言是否說韓國瑜的訂單都是政治採購？柯說，這個要看採購內容，賣的產品是什麼東西，因為他還是科學家、教授，我們會分析說，這個緯度多少？經濟規模多少？價格會多少？柯更直言「其實老實講，我覺得農委會怎麼連這個都不會辯護，實在有夠差！」

媒體追問是否在批評韓國瑜拚訂單？柯說，出去賣還是很好，盡量賣，但是如果違反經濟法則，那就變成要靠政治力去主導經濟力，這樣還是沒辦法持久。

(中時 )