NCC前抗議 張顯耀：民進黨乾脆找新聞部主任當主委 13:042019/04/03 中時 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前陸委會副主委張顯耀(右)3日上午號召近60人到NCC（國家通訊傳播委員會）前抗議。（陳怡誠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民眾戴上畫「X」口罩抗議蘇貞昌箝制新聞自由。（陳怡誠攝） 反對政府箝制新聞自由，陸委會前副主委張顯耀3日上午號召近60人到NCC（國家通訊傳播委員會）前抗議，現場民眾舉著「挺媒體」「救台灣」等標語，怒批行政院院長蘇貞昌，「今天可以換掉獨立機關主委，明天就可以換掉不喜歡的媒體」。 張顯耀怒批，新聞自由是最重要的民主價值，政府卻打壓新聞自由，如果今天可以換掉獨立機關的主委詹婷怡，明天就可以換掉自己不喜歡的媒體，民進黨乾脆找黨部新聞部主任擔任NCC主委！ (中時 ) #主委 #新聞 #自由 #新聞自由 #媒體 也許您會感興趣 推薦閱讀 華文專業媒體平台 旺旺傳媒成立 04:092019/03/30 政治 新聞透視》蘇揆謊報失竊 算不算假新聞 01:302019/03/30 政治 不甘校譽受辱 世新校長反批洪貞玲沒專業 01:302019/03/30 政治 專業效率數位平台 《旺旺傳媒》聚焦全世界 04:092019/03/30 政治 《類股》顧主委喊話少配息，指標金控股利政策受矚目 10:342019/04/01 政治 新北國民黨立委第二梯登記公告 主委：坐七望八 11:252019/04/01 政治 陳明通「禽獸說」 李富城批：你們這些大官肥腯腯 22:482019/04/01 政治 直播》禽獸說惹議 陸委會主委陳明通鞠躬道歉 10:392019/04/02 政治 NCC主委詹婷怡請辭 明日生效 21:372019/04/02 政治 政院澄清詹婷怡非被請辭 12:322019/04/03 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。