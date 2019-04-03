民眾戴上畫「X」口罩抗議蘇貞昌箝制新聞自由。（陳怡誠攝）

反對政府箝制新聞自由，陸委會前副主委張顯耀3日上午號召近60人到NCC（國家通訊傳播委員會）前抗議，現場民眾舉著「挺媒體」「救台灣」等標語，怒批行政院院長蘇貞昌，「今天可以換掉獨立機關主委，明天就可以換掉不喜歡的媒體」。

張顯耀怒批，新聞自由是最重要的民主價值，政府卻打壓新聞自由，如果今天可以換掉獨立機關的主委詹婷怡，明天就可以換掉自己不喜歡的媒體，民進黨乾脆找黨部新聞部主任擔任NCC主委！

(中時 )