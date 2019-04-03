新北市副市長陳純敬主持大坪林站至板新站人行道工程開工動土典禮。（王揚傑攝）

新北市捷運環狀線第一期工程進入最後階段，大坪林站至板新站人行道優化工程今（3）日上午舉行開工動土典禮，由新北市副市長陳純敬主持。陳純敬表示，優化後的人行步道將讓民眾在使用時更為安全。

新北市捷運局表示，人行道改善工程預計為期9個月，更新路段由新店區民權路延伸至中和區景平路，總長3600公尺，人行道由原本的1.25公尺加寬到3至6公尺，亦將增設無障礙空間，占用人行道的電箱則移至中央分隔島。此外，未來將設700個機車停車格，方便機車族轉乘大眾運輸系統。

動土典禮結束後，陳純敬隨後轉往捷運中原站參加板南路至立德街人行連通道完工啟用典禮，新增設的人行連通道可節省由立德街步行到捷運站一半路程，進而提高民眾搭乘捷運的意願。

陳純敬表示，新北市府特別增列1.7億預算，用於人行道拓寬及路面改善工程，除了大坪林站、秀朗橋站、景平站及景安站外，其他車站周邊人行道改善工程都將完工，讓市民擁有更舒適便利的生活空間。

(中時 )