黑人（陳建州）獨挑大樑主持《叫我神隊友》節目，即將自5月6日晚間9點起在中天綜合台播出，節目每集將邀請12位型男爸爸探討「爸爸沒說出的心裡話」。黑人從小父母離異由爺爺奶奶一手帶大，父親在他16、17歲時又因空難離世，這回接下主持棒，他將以自身經歷在節目中，與觀眾分享男人心理到生活上遇到的問題。

黑人自從升格超級奶爸後演藝事業廣度大開，這回首次以「爸爸」身份主持節目，他自誇絕對是老婆范范（范瑋琪）的神隊友，「但她從來不說，怕被我帥走的那種心態！」而節目中最想與大家分享就是「家庭旅遊」。自認夫妻倆安排家庭旅遊，是最容易發生爭執的導火線，媽媽永遠是夢幻的容易被姐妹淘影響。

黑人在演藝圈擁有好人緣，近幾年身邊有不少明星晉升星爸，他表示王力宏的改變最大，當爸爸前都以白馬王子之姿創作，「現在創作卻是以家庭、愛、信仰為主，他以前都不寫這種歌。」被問及會不會想像王力宏一樣生三個孩子，黑人笑著說：「一次兩個夠了啦！力宏生三個…他是想證明一些什麼是不是？」大開好友王力宏的玩笑，未來也不排除邀請王力宏擔任節目來賓。

擁有一對可愛雙胞胎兒子飛飛和翔翔，與老婆范范兩在小孩面前分飾嚴父與慈母，但為了小孩的成長至少推掉10個以上真人節目，因為真人節目錄影時間長，為了陪伴小孩成長，他寧可推掉工作多，也不願錯過看小孩成長的機會。

(中時 )