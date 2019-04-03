前新北市議員李婉鈺，被控前年11月29日凌晨到前立委張碩文住處猛按門鈴、與鄰居起衝突，還搶警員密錄器，被依妨害公務與強制未遂罪起訴，台北地方法院今(3)日開庭審理，因檢察官不同意，且堅持要傳張碩文妻子林玲玉作證，讓認罪協商和改為簡易程序審理破局，原本不想再耗費司法資源、全部認罪的李婉鈺，也改變態度不認強制未遂罪，法官最後諭知，5月22日開庭前，要強制拘提傳喚不到庭的林玲玉，釐清是否構成強制罪。

對於檢方的態度，李婉鈺庭後表示，她原本是基於不要再浪費司法資源的考量下，接受法官建議全部認罪，但是今(3)日上午的庭審，卻因為檢方和楊大智檢察官不願接受，等於要再做同樣事重複審理，浪費司法資源，國家發生各式各樣的司法爭議案件，很大原因應該就是有這樣無法明辨事理、明察秋毫的檢方，司法資源應該有效運用在有意義的判決上，不是在受社會大眾關注，且可能略有精彩故事內容，就像杜撰敘事性一樣，讓人有收看興趣，來做的「司法表演」，讓人無法接受。

檢方起訴李婉鈺2017年11月29日凌晨1時許，到北市忠孝東路「正義國宅」找張碩文，指控她亂按門鈴，後跟隨女住戶進入社區，到了2樓按住張家門鈴不放，還撕毀門上春聯，沈姓女鄰長與住戶聞聲制止，雙方起口角。轄區員警林泰安、王重羲獲報到場，李當著警員面掌摑沈女遭警制止；沈女挨打後下樓，李尾隨在後，王姓員警上前攔阻，李又涉嫌出拳打中王臉部，還要搶警員密錄器，涉嫌妨害公務與強制未遂罪。

今年3月12日開庭時，原本滿腹委屈，認為檢察官起訴編故事的李婉鈺，在法官闡明不要再耗費司法資源，可改簡易程序進行的建議，經檢辯當庭協商，表明願全部認罪，也透過律師陳報願接受判處拘役30日，可易科罰金，緩刑2年並捐公庫10萬元的量刑意見。但今(3)日上午開庭時，李因自己開車，且不太會停車及找停車位影響，遲到18分鐘才到庭，沒想到，公訴檢察官當庭表示，檢方不接受認罪協商條件，建議起訴妨害公務罪判刑8月、強制未遂罪判刑3月，可易科罰金，突如其來的轉變，讓全案也無法改成簡易程序。

法官為此諭和，因情況改變要再次詢問是否全部認罪。李婉鈺馬上說，妨害公務部分還是認罪，但不認強制未遂罪。

加上檢方掔持要傳林玲玉作證進行詰問，雖然李和律師都認為不爭執林在偵查中證詞，但法官認為還是有釐清必要，表示要傳林玲玉，因上次庭審林收到傳票卻不到庭，法官因此諭知改期5月22日下午再開庭，且開庭前要拘提林玲玉到庭。

(中時 )