表演團隊為劇場藝術節暖身。（徐養齡攝）

新竹縣劇場藝術節網羅頂尖表演團隊，13日起一連3個月帶來精采演出。（徐養齡攝）

戲迷們有福了！新竹縣年度劇場藝術節網羅全台頂尖優秀團隊，13日起一連3個月安排現代戲劇、傳統戲劇、舞蹈、音樂、兒童劇等精彩表演，知名春河劇團、故事工廠、國立台灣交響樂團等都將參與演出，節目精彩可期。

新竹縣副縣長陳見賢3日與文化局長李猶龍、春河劇團團長郎祖筠、故事工廠執行長林佳鋒、全民大劇團導演謝念祖等人，共同為劇場藝術節宣傳，揚音樂集、安徒生和莫扎特的創意劇場等團體則上演精采表演，預告劇場藝術節節目豐富多元。

李猶龍表示，13日登場的「藝遊嘉年華 2019新竹縣劇場藝術節」，有來自國內首屈一指的團隊，如國立臺灣交響樂團、故事工廠、全民大劇團、國光劇團、台北曲藝團等團體，也有揚音樂集、溪畔舞團等在地傑出優秀團隊，為劇場戲劇節共同獻藝。

文化局共安排23個團隊，演出超過31場次，分別在演藝廳及實驗劇場演出外，另安排講座工作坊、青少年影展講座、戲在角落等，讓喜愛表演藝術的民眾不僅有好戲可欣賞，也能參加工作坊、影展講座，近距離接觸表演藝術。

(中時 )