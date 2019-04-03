*Extreme Chris Berman Voice*



ZackZackZackZackZackZack...GONE! #PitchersWhoRake pic.twitter.com/WbF07Ycc1U — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) 2019年4月3日

響尾蛇賽揚獎強投葛倫基（Zack Greinke）本季第2次先發，1局下就被教士敲出兩分炮，先發6局失3分都因挨轟所致。不過「Z魔神」的球棒更猛，先在4局上敲出413呎的3分紅不讓，6局再轟出陽春炮，讓自己能在6比3領先時退場，成為勝投候選人。

葛倫基本來就是打擊不錯的投手，2013年還以3成28打擊率贏得投手銀棒獎，但過去生涯470打數也才6轟，僅2015年有過單季2轟，當時還效力道奇。轉戰響尾蛇後連3季全壘打掛零，豈料一開胡就雙喜臨門。

葛倫基（右）4局上揮出3分紅不讓之後，回到本壘與隊友擊掌慶祝。（美聯社）

大聯盟上一位揮出單場雙響砲的投手，是巨人左投龐加納（Madison Bumgarner），他在前年開幕戰炮轟響尾蛇，有趣的是，葛倫基就是其中1轟的苦主。上一位單場雙響炮的蛇投則是2007年的歐文斯（Micah Owings）。

Z魔神敲出響尾蛇生涯首轟，隊友也不忘開他玩笑，回到休息室竟然沒人理會他，稍後才一擁而上瘋狂慶祝。

葛倫基此役4支2，4分打點已追平生涯單季次高，而這不過是他本季第2次出賽而已。投球方面，Z魔神繳出6局失3分的「優質先發」，還飆出10K，也一掃首戰對道奇先發3.2局挨4轟、狂失7分吞敗的鳥氣。

葛倫基一掃開幕戰遭道奇炮轟的陰影，對教士繳出6局失3分的優質先發。（美聯社）

(中時電子報)