NCC前主委詹婷怡昨（2）日驚傳請辭，今（3）天就已經沒上班，陸委會前副主委、前立法委員張顯耀上午從高雄帶隊到NCC門前抗議行政院長蘇貞昌「假民主、真獨裁」，痛批蘇扼殺新聞自由、破壞台灣民主，他建議NCC其他委員拿出道德良知自動請辭，更反諷蘇乾脆叫民進黨新聞部主任來兼下一任主委。

張顯耀表示，如果行政院「可以換掉獨立機關NCC主委，就可以把不喜歡的媒體關掉」，沒有新聞自由，就沒有民主，再這樣下去民進黨甚至就可以「操縱法院、檢調」，這違反憲法，更破壞台灣民主。他痛斥，蘇貞昌過去也為民主努力，現在卻親手扼殺台灣民主。

張顯耀指出，他有三訴求，第一，請蘇貞昌出來講清楚；第二，建議全台灣民眾站出來，更建議NCC其他委員，拿出道德良知自動請辭，才對得起全台灣人民和新聞自由；第三，下一任NCC主委，蘇貞昌不如叫民進黨新聞部主任來做，更容易直接操控。

對於詹婷怡，張顯耀說他曾和詹面對面，對詹印象很好，NCC被行政院施壓，他明白委員們的苦衷，更對NCC代表說：「你們若站出來，全台灣人民都是你們的後盾」。

(中時 )