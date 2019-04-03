吳旭智（左二）3日代表善心人士將百萬善款捐給東興國中，並接受感謝狀。（徐養齡翻攝）

新竹縣竹北市東興國中建置教室冷氣，在縣議員吳旭智牽線下，獲3名善心人士捐贈100萬元，協助校方跨過財務缺口，讓師生在炎炎夏季上課時，不必在燥熱環境中學習，這筆百萬大禮也是竹縣校園少見的高額捐款。

縣議員吳旭智3日代表3名善心人士，將善款捐給校方，長期為孩子耕耘的家長會委員們也到場見證這溫馨的一刻，指該筆捐款不僅減輕第3屆家長們的負擔，也解決往後新生們需要再增設冷氣的資金壓力。

吳旭智指出，善心人士對捐款一事格外低調，不願透露身分，但是一群熱愛孩子的好朋友，得知校方有建置冷氣的需求，因此慷慨解囊，讓師生們都能在更好的環境中學習。

經校方與家長會細部溝通，善心人士決定將愛心捐款分批次補助採購，100萬經費中的70萬，將支付第3屆班級冷氣建置費用，剩下的30萬，則做為未來增班不足冷氣的設置基金。

校方表示，建置班級冷氣所費不貲，每班約需9萬元，東興國中是新設第3年學校，第3屆共16班，若要全數安裝，需要150餘萬，透過先前部分家長的捐款，再加上此次善心人士捐助的其中善款，讓裝設冷氣的目標一次到位，後續家長會募資的負擔也減輕許多。

(中時 )