愛情是盲目的！年近花甲的竹科張姓貴婦，在交友軟體認識英國倫敦的整形醫師，交往2個月自認成戀人，男方稱要來台看她，因帶太多現金在馬來西亞被扣押在監獄，張婦寄出多張提款卡，花上千萬元要救異國戀人，不惜和丈夫離婚。張婦帳戶被詐騙集團使用，收到檢方簡易判決處刑書，才知是騙局。

去年7月間，林姓女子接獲詐騙集團電話，稱她的行李有貴重物品被海關課稅，要付13萬7千餘元才能領行李，林女匯款到花旗竹科分行的帳戶後發現受騙。

警方查出該帳戶是張婦所有，檢方去年11月間依違反洗錢防制法起訴，聲請新竹地院簡易判決處刑，張婦喊冤，法官改依通常程序審理此案。

58歲張婦堅持否認有幫助詐欺和違反洗錢防制法犯行，稱去年3月間在交友軟體Be2認識「Akito Kelvin」綽號「檸檬」，是住英國倫敦的整形醫師，交往2個月變成戀人關係，6月間「檸檬」說要來台灣看她。

張婦不久接獲「檸檬」告知，他經過馬來西亞時，因帶太多現金被馬國政府扣押在監獄，並稱他沒有家人，只有張婦能救他，請張婦將帳戶寄給朋友「Jaden Ben」，讓他可以匯款繳交保證金。

張婦先寄台銀提款卡，在馬國不能使用，她又依「檸檬」要求用DHL寄出花旗竹科分行等銀行帳戶提款卡，並告知密碼，還寄1支手機，匯6萬元支付「檸檬」在監獄的伙食費，陸續典當金飾並向親友借錢，匯款上千萬元給「檸檬」交保證金，甚至不借為他在去年10月初和丈夫離婚。

法官查證張婦與「檸檬」1283張對話紀錄截圖、DHL貨運收據、當舖當票及記帳筆記等，證實張婦曾寄出多張提款卡、手機，拿金飾去當舖抵押及向親友借貸匯款給「檸檬」的過程均屬相符。

法官認為張婦誤認戀人「檸檬」身陷牢獄，為幫助脫離難關交付帳戶提款卡及密碼等，應非全然子虛，難認有幫助詐欺取財或違反洗錢防制法。

法官並指詐騙集團詐騙手法日新月異，雖經政府和媒體宣導，仍屢屢發生受騙案件，被害人不乏有高學歷、收入優渥或具相當社會經驗之人，受騙原因亦甚有不合常情者。

法官認為，檢方所舉各項張婦犯罪的證據方法，無法形成有罪心證，復查無積極證據證明張婦幫助詐欺，違反洗錢防制法犯行，判決張婦無罪。

(中時 )