旺旺集團旗下產品多樣，包括宜蘭食品的米果、零嘴、飲品等，還有對抗細菌病毒的水神系列。（王文吉攝）

宜蘭食品特助郭文智（左二）、水神事業部總經理高雅鈴（右一）與鎮瀾宮董事長顏清標（右二）一同向大甲媽祖參拜。（王文吉攝）

鎮瀾宮董事長顏清標（左）與水神事業部總經理高雅鈴（右）一同將「一定要吃」、「旺旺吸C凍」等過爐，祈求大甲媽祖加持。（王文吉攝）

宜蘭食品特助郭文智（左）、水神事業部總經理高雅鈴（右）與鎮瀾宮董事長顏清標（中）為旺旺旗下產品進行過爐儀式。（王文吉攝）

鎮瀾宮董事長顏清標不改霸氣本色，兩手分別拿著旺旺仙貝、雪餅及水神抗菌液，向信眾大力推薦。（王文吉攝）

旺旺集團旗下的宜蘭食品及水神事業部前往大甲鎮瀾宮進行產品過爐儀式。（王文吉攝）

旺旺集團今年再度參與台中媽祖國際觀光文化節盛事，3日特別安排至大甲鎮瀾宮為旗下產品進行過爐儀式，恭請媽祖神威加持。集團今年並贊助5千頂「2019大甲媽祖繞境進香限定紀念帽」和3千份「媽祖文化論壇紀念環保提袋」，陪伴信眾平安順利走完繞境全程。

宜蘭食品特助郭文智、水神事業部總經理高雅鈴3日上午率30多名員工代表，前往鎮瀾宮進行旗下產品過爐儀式。鎮瀾宮董事長顏清標親自主持參拜及三獻禮儀式後，前往大殿媽祖香爐前，依序將旺旺仙貝、雪餅、吸C凍及水神系列產品等過爐，請求大甲媽祖加持。

顏清標一完成儀式後，隨即抓了旺旺仙貝及雪餅，還拿了罐水神漱口水，霸氣說，旺旺集團產品很多，尤其米果在台灣銷量嚇死人，有甜、鹹口味，小孩子最愛吃；顏清標還說，他自己趕行程肚子餓時，也放幾包在車上吃，許多信徒用來拜媽祖，越拜越旺，越吃越旺。

郭文智表示，這次帶來2、30年的熱銷品旺旺仙貝、雪餅，還有好市多獨家販售的台灣嚴選黑豆米菓禮盒，使用台東關山穀堡米，搭配台南青仁黑豆，濃郁豆香搭配酥脆口感，迅速成為旺旺的明星商品之一。零嘴商品則有全新包裝的「一定要吃系列」，有醬燒經典原味和激辛霸道辣味，是下酒的絕配零嘴。

旺旺集團近年也將觸角延伸至飲品市場，包括「旺旺吸C凍」、O泡乳酸水與即將推出的「大口爽-爽喉茶」沁涼潤喉飲品。郭文智說，「旺旺吸C凍」內附吸管可以直接飲用，食用安全不沾手，除原有的葡萄、草莓口味，今年加碼推出甜檸口味。O泡乳酸水使用獨家技術添加3種乳酸菌的乳清發酵，以蜂蜜替代乳糖和人工甜味劑，呈現透明感清爽順口，不甜膩。

「水神就像大甲媽祖平安符一樣，隨身攜帶可以保佑大家平安健康。」高雅鈴說，水神可對抗看不見病毒及細菌，今年在全台康是美及中華電信北區門市都有上架。這個季節氣候變化大，腸病毒也蠢蠢欲動，建議大家隨身攜帶水神抗菌液，就像平安符一樣，隨時保護自己。

(中時 )