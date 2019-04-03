旺旺集團今年再度參與台中媽祖國際觀光文化節盛事，3日特別安排至大甲鎮瀾宮為旗下產品進行過爐儀式，恭請媽祖神威加持。集團今年並贊助5千頂「2019大甲媽祖繞境進香限定紀念帽」和3千份「媽祖文化論壇紀念環保提袋」，陪伴信眾平安順利走完繞境全程。
宜蘭食品特助郭文智、水神事業部總經理高雅鈴3日上午率30多名員工代表，前往鎮瀾宮進行旗下產品過爐儀式。鎮瀾宮董事長顏清標親自主持參拜及三獻禮儀式後，前往大殿媽祖香爐前，依序將旺旺仙貝、雪餅、吸C凍及水神系列產品等過爐，請求大甲媽祖加持。
顏清標一完成儀式後，隨即抓了旺旺仙貝及雪餅，還拿了罐水神漱口水，霸氣說，旺旺集團產品很多，尤其米果在台灣銷量嚇死人，有甜、鹹口味，小孩子最愛吃；顏清標還說，他自己趕行程肚子餓時，也放幾包在車上吃，許多信徒用來拜媽祖，越拜越旺，越吃越旺。
郭文智表示，這次帶來2、30年的熱銷品旺旺仙貝、雪餅，還有好市多獨家販售的台灣嚴選黑豆米菓禮盒，使用台東關山穀堡米，搭配台南青仁黑豆，濃郁豆香搭配酥脆口感，迅速成為旺旺的明星商品之一。零嘴商品則有全新包裝的「一定要吃系列」，有醬燒經典原味和激辛霸道辣味，是下酒的絕配零嘴。
旺旺集團近年也將觸角延伸至飲品市場，包括「旺旺吸C凍」、O泡乳酸水與即將推出的「大口爽-爽喉茶」沁涼潤喉飲品。郭文智說，「旺旺吸C凍」內附吸管可以直接飲用，食用安全不沾手，除原有的葡萄、草莓口味，今年加碼推出甜檸口味。O泡乳酸水使用獨家技術添加3種乳酸菌的乳清發酵，以蜂蜜替代乳糖和人工甜味劑，呈現透明感清爽順口，不甜膩。
「水神就像大甲媽祖平安符一樣，隨身攜帶可以保佑大家平安健康。」高雅鈴說，水神可對抗看不見病毒及細菌，今年在全台康是美及中華電信北區門市都有上架。這個季節氣候變化大，腸病毒也蠢蠢欲動，建議大家隨身攜帶水神抗菌液，就像平安符一樣，隨時保護自己。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。