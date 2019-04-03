為慶祝婦幼節，國民黨團書記長應曉薇、市議員李明賢、鍾小平、郭昭巖、王欣儀、耿葳一改嚴肅問政形象變身孩子王，至幼兒園陪同小朋友提前過婦幼節。（國民黨團提供）

為慶祝婦幼節，國民黨團書記長應曉薇、市議員李明賢、鍾小平、郭昭巖、王欣儀、耿葳一改嚴肅問政形象變身孩子王，至幼兒園陪同小朋友提前過婦幼節，國民黨團受訪時強調，台北市已少子化，公幼竟然還不足，顯現柯文哲仍不夠用心，不僅忽視少子化、老人化等人口結構問題、任其惡化，近日接連出訪、騎單車、接下來還要參加媽祖遶境，搞政治不專心市政。

根據統計，柯文哲上任4年，家暴案件及兒少保護案件增加近600件，台灣生育率全球吊車尾，其中北市新生兒人數，自柯文哲上任4年任內，由2016年的2萬9024人，一路下滑6千多人，至2018年新生兒人數僅剩2萬2849人，可見柯市府忽視少子化、老人化等人口結構問題、任其惡化，近日接連出訪、騎單車、接下來還要參加媽祖遶境，搞政治不專心市政。

國民黨團指出，雙薪家庭申請公托擠破頭，私校費用太高令人卻步，由政府編列預算設公立幼兒園，可將閒置校舍活化利用，由政府多負擔育兒經費，絕對是優先政策，質問柯文哲「您的育幼政策呢？ 」

國民黨團書記長應曉薇表示，每每看到受虐兒童的事件實在令人鼻酸，呼籲大家疼惜心肝寶貝、保護幼兒不受虐，由一位長年飽受家暴的英國女子創立的「黑點行動」，鼓勵受暴者在手掌心畫黑點向外界求救，這個行動在提醒親友、鄰居提高敏感度，就有機會幫助受暴者提早脫離險境。

(中時 )