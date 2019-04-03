超商損失不少，要對朱男提出告訴求償。（高市龍華派出所提供）

超商夜班難為，遇上醉客有理說不清。27歲朱姓男子3日凌晨3點多，酒後在美術南三路一間便利超商買香菸。結帳時，認為店員看他酒醉、找錢不實，竟拿超商內的椅子砸店。

鼓山分局龍華派出所接獲報案後，與快打警力迅速趕到場。「剛剛真的是嚇到了！」路過報警的民眾，急忙向警方示意朱男逃跑的方向。原來，朱男見警車到場，態度隨即一百八十度大轉變，轉身離開便利商店、過馬路想要逃跑，警方隨即奔上前逮人。

陪同朱男回家的女性友人向警方表示，在店內有勸阻朱男，但根本無法控制喝醉酒的他。面對警方的逮捕，朱男相當不配合，不斷大喊「讓我放鬆一下！」，甚至不斷以三字經辱罵員警，警方最後合力將朱男壓制逮捕，帶回保護管束。

警方調查，朱男與友人聚餐飲酒後，由女性友人搭計程車陪同返家，途中來到便利商店購買香菸。朱男拿出一張2000元大鈔表示要買菸，店員找錢給他後，朱男誤認店員拿錯金額，以為店員有意要暗槓，不理會店員一再解釋，先是拿起超商商品砸向櫃台，眼見店員躲閃，又氣憤地拿起椅子，在超商四處搗毀架上其他商品。路人眼見超商內失控混亂，驚嚇之餘協助報案。

店家針對毀損商品要對朱男提出告訴，全案訊後也依毀損、妨害公務罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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(中時 )