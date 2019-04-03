中部地區蕭姓婦人生了4名子女，晚年重病，只有長女蕭女一肩扛起扶養責任，蕭母卻指控女兒盜領她的財產450萬元，提告返還不當得利，法官認為蕭母心甘情願贈與，判蕭母敗訴。

據判決書，蕭母指控，她因為受限教育程度不識字，由長女蕭姓女子保管、使用存摺及印章，未料長女利用她不識字，趁管理之便數次欺騙她在相關文件上簽名，將450萬元佔為己有，原本長女還承諾要照顧她到終老，卻不履行扶養義務，2017年蕭母入住護理之家，提告要求女兒吐回錢。

面對母親指控私吞養老本，蕭女則堅稱母親多年前親自臨櫃，陸續領取450萬元給她。蕭女主張她已盡扶養之責，住在台中18年間盡心盡力照料母親生活大小事，而母親大小病不斷，歷經三次重大開刀，哥哥、弟弟、妹妹都對母親不聞不問，沒付一毛醫療費，她一肩扛起扶養責任，其他手足卻慫恿老母親提告她。

蕭女提出影片佐證，影片中可見蕭母確實親自簽下文件，蕭女還向母親確認「媽，我問妳，妳簽這張單，這是妳歡喜甘願給我的，還是我給妳偷領的？」，蕭母問：「妳現在要錄起來喔？」，接著稱「我歡喜甘願要給妳呀」，而蕭母指控長女不孝，卻提不出具體證據，法官駁回蕭母訴訟。

(中時電子報)