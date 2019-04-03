消基會董事長雷立芬（右2）表示，應讓所有夾娃娃機回歸電子遊戲機規範，設置距離校園50公尺以上。（游昇俯攝）

俗稱「夾娃娃機」的選物販賣機近年風行街頭，但機台時有擺放包括電子菸、成人情趣用品、醫療器材等違法、有害兒少身心商品，卻鄰近校園場所擺設。行政院消保處與消基會合作查訪6都轄區內國中小學附近之夾娃娃機商店，有8成店家擺放商品不合格，部分商品、機台更涉嫌情色、賭博，有害兒少身心。

消保處查核台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等6都、共32家夾娃娃機商店，機台總數1292台。消保官王德明表示，32家中有12家當場連絡場主及台主無法前來，剩下20家聯絡業者前來開台、檢視商品，商品標示不合規定的有14家，擺放違規商品或違法機台的有15家，合格的僅有4家。

商品標示不合規定的14家，違規商品包括公仔、絨毛玩具等玩具商品，吹風機、藍芽喇叭等電器及電子商品，以及化妝品、食品，分別可依《商品標示法》、《化妝品衛生管理條例》及《食品安全衛生管理法》開罰。

另有15家擺放違規商品或違法機台，包括擺放跳蛋、按摩棒等成人用品，涉嫌違反《兒童及少年福利與權益保障法》，可處2萬至10萬元罰鍰，並公布負責人姓名；擺放電子菸，涉嫌違反《菸害防制法》，可處1000元至3000元罰鍰；擺放OK繃帶，因屬醫療器材，涉違反《藥事法》，可處3萬至200萬罰鍰。

王德明指出，有1家1台機台擺放兌換券，以具投機、「射倖性」方式吸引玩家，涉嫌刑事賭博罪；有2家21台機台違法改裝，涉違反「電子遊戲場業管理條例」，亦可處行為人1年以下有期徒刑，拘役或併科50萬元以上、250萬元以下罰金。

王德明表示，兒少法還規定，兒少不得出入限制級電子遊戲場及涉賭博、色情等危害身心健康之場所，父母、監護人讓兒少出入此類場所可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

消基會另訪視6都、143家夾娃娃機商店，發現近2成（18％）店面距離校園100公尺以內，娃娃機商品亦多電子菸具、交友盒（提供女性聯絡資訊）、成人玩具等未成年消費者不宜購買之商品。

消基會董事長雷立芬表示，夾娃娃機經評鑑屬於電子遊戲機，才適用《電子遊戲場業管理》相關規範，但非屬電子遊戲機之夾娃娃機便無任何規範，應讓所有夾娃娃機回歸電子遊戲機規範，設置距離校園50公尺以上。

(中時 )