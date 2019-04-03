大陸政府已通知日方，駐日大使程永華將於5月上旬返國，改派新的駐日大使。日媒報導，擔任朝鮮半島問題特別代表的大陸外交部副部長，59歲的孔鉉佑目前是最有力的接棒人選。程永華2010年2月到任，在任期間超過9年，是歷任大陸駐日大使中最長的1位。

報導指出，程永華到任的那年便發生釣魚台列嶼海域中國漁船與海上保安廳巡邏船撞船的事件。2012年日本政府將釣魚台列嶼國有化，更激化了中日關係的對立。

程永華努力修復關係，去年2018年、中日友好和平條約締約40周年時，實現了大陸總理李克強訪問日本、日本首相安倍晉三訪問北京，與國家主席習近平會談，中日恢復了領袖互訪。

64歲的程永華是1972年中日建交後第1批正式留日學生中的1人，曾就讀日本創價大學，日語流利，在日本的政治、金融界都有深厚的人脈。

他學成返中後即進入大陸外交部負責對日外交、亞洲區域外交工作長達25年，曾任亞洲局副局長。2003年至2006年出任駐日大使館公使，2010年接任駐日大使。

日本政府內盛傳新的駐日大使可能是知日派的孔鉉知，新大使可望在6月底大阪召開G20峰會時，負責協調習近平訪日等的事宜。

(中時 )