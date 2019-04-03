現在台灣周遭國家麻疹盛行，加上去年國內曾經出現搶打麻疹疫苗的恐慌潮，疾管署未雨綢繆，趕緊聯絡麻疹疫苗供應藥廠及早備妥貨源，以免再現政府管控疫苗的措施，造成民眾不便與困擾。

今年3月31日台中1家區域醫院發生麻疹群聚事件，該醫院一口氣買下1000劑麻疹疫苗，讓院內員工全面施打，顯見疫苗需求量上升，疾管署表示，近期國際間麻疹疫情頻傳，不斷有境外移入個案造成國人感染，因而增加國人自費接種麻疹疫苗。

今年1至3月全國醫療院所約有8萬劑自費MMR疫苗，推估市面上尚有至少3萬劑自費疫苗可供民眾接種；而且幼童常規接種的公費MMR疫苗也有34.5萬劑，庫存充足，將會依照需求機動調度，釋出約5萬劑公費疫苗因應。

國人自費接種的是麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），目前庫存量足夠上半年國人自費接種所需，不過，疾管署已經協調國內2家供應自費MMR疫苗藥廠加速進口，增加市場供應量。

國內供應自費麻疹疫苗有2家藥廠，其中默沙東（MSD）藥廠仍有庫存，優先提供簽約合作醫療院所，並且進口國外原廠3萬劑疫苗，預計於7月上旬到貨，另1家葛蘭素史克（GSK）藥廠已答應供應1萬餘劑疫苗。

今年以來，國內已經累計41例麻疹病例，22例為國內感染病例、其中13例為接觸者；另有19例境外移入病例、其中15例為本國籍民眾，感染國家來自越南7例、菲律賓5例、中國大陸與泰國各2例、印尼與日本、緬甸各1例。

疾管署呼籲，麻疹傳染力強，應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒至流行地區；一般民眾、尤其1981年後出生的成人、6個月以上未滿1歲的嬰兒前往流行地區，可於出發前評估、接種1劑MMR疫苗。

(中時 )