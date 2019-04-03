勇士上周末在延長賽「飲恨」不敵灰狼，今天決定用實力不給裁判哨音有機會影響勝負，不過，杜蘭特依舊在第三節連續被吹了兩次技術犯規而被趕出球場，沒想到反而刺激了勇士球員，最終以116比102痛宰金塊，坐穩了西區龍頭寶座。

Pushin' the pace 💥 pic.twitter.com/3SKcUot6Dh — Golden State Warriors (@warriors) 2019年4月3日

勇士在打完半場取得59比43領先優勢，第三節杜蘭特連續兩次出手破網，勇士將差距拉開至23分，然而在第三節剩下8分21秒的時候杜蘭特被吹了技術犯規，杜蘭特不滿地向裁判抗議，結果裁判迅速給了第二張黃牌，直接將杜蘭特趕出球場，勇士總教練科爾阻擋不及，眼看愛將連續領了兩個T，氣得在場邊跳腳。

沒想到裁判的搶鏡演出激怒了勇士其他球員，尤其是考辛斯與史提芬柯瑞決定用手上的球來教訓對手，直到第四節將領先分數擴大至30分之後才鬆手，最終以14分之差小勝。

目前勇士53勝24敗，領先緊追在後的金塊有2場勝差，勇士最後5場例行賽對手實力都不強，反觀金塊要碰到馬刺、拓荒者和爵士，賽程相當硬，如無意外，勇士將連續5季以西區頭號種子身分闖進季後賽。

勇士五星戰線全員出擊，杜蘭特在還沒被趕出球場之前手感發燙13投9中，21分、6助攻，考辛斯28分、12籃板、5助攻，柯瑞17分、5籃板、5助攻，克雷湯普生13分，魯尼10分。

(中時電子報)