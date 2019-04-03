美中不只貿易戰在打，連軍事上都互相較勁，美國國防部和軍方高官昨日在眾院出席聽證會時表示，中國是美國未來在中長期的最大安全威脅，為了因應中國的軍事增長威脅，美國應該確保國防部有足夠經費，以維持美國在中長期的軍事優勢。

美國陸軍參謀長米萊上將(Mark Milley)說：「中國大陸是美國和盟國中長期面臨的一個重大威脅。我認為他們是修正主義強國，尋求削弱美國在太平洋地區的影響力，並將自己定為控制西太平洋乃至整個亞洲地區的強國。他們正在為21世紀中期前在全球挑戰美國創造條件。」

北京總是對外堅稱其軍事現代化用於和平目的與保衛國家安全。但是美國陸軍部長艾思博（Mark Esper）昨日在眾院軍事委員會上表示：「從長遠來看，中國是更大的挑戰。他們繼續集中精力投資開發尖端技術，包括人工智慧、定向能和高超音速技術。北京系統性盜竊智慧產權也使他們能比以往更廉價、更快速地研發軍事能力。」

美國更不敢掉以輕心，五角大樓上個月向國會報送2200億美元軍費的國防預算，因為龐大的金額和引起爭議的預算帳目分類方式，預計這項預算會在民主黨掌控的國會眾院遇到挑戰。

(中時電子報)