新竹地檢署法警1人顧3庭，法警在偵查庭外巡邏，預防突發狀況。（羅浚濱攝）

全國各地檢署法警人力短缺，新竹地檢署1法警顧3庭的問題，在各地檢署也很普遍，法務部日前邀集各地檢署法警長開會，表示已以第二預備金統一採購聘用72名保全，依各地檢署人力現況配置，竹檢獲配3名保全，協助安檢及巡邏勤務，但法警直言擴編才最實際。

竹檢法警長傅先聰指出，法務部是動用第二預備金2900多萬元，統一採購72名保全，竹檢獲配3名保全將在8日正式上線，合約是每人每月上班以210小時為上限，週一到週五每天上9.5小時，月薪3萬9千餘元。

傅先聰說，保全不能接觸法警核心業務，如站庭、戒護及解送人犯等勤務，還是要由法警來做。

他並說，3名保全到位後，1人將配在地檢署大門，協助勸導民眾不要抽煙及進庭詢問服務，2人在兩側安檢門協助報到及維持偵查庭外秩序，到年底結束後，法務部要查核各地檢署聘用保全的成效，因此明年還不確定會不會有保全。

法警說，保全薪水近4萬元，和法警薪水差不多，保全不能做戒護或站庭等核心業務，能真正減輕他們工作負擔的效用實在不大，22名法警扣除輪休及正常勤務，18個偵查庭依然還是會有1人站3庭的情形，不如把這些錢擴編法警人力還比較實際。

主任檢察官林奕文說，人事行政局管制所有中央機關擴編員額，不太可能擴編法警人力，法務部能配給竹檢3名保全，要謝天謝地，總比1個都沒有好吧！

(中時 )