世界衛生大會5月20日至28日在日內瓦登場，外交部國際組織司司長陳龍錦今天表示，台灣今年受邀出席世衛大會的「機率不高」；外交部同時也對WHO秘書處事事聽命中國不敢苟同，並表達強烈遺憾與不滿。

第72屆世界衛生大會將在瑞士日內瓦舉行，但台灣從2017年開始，連續2年未收到邀請函。WHO發言人林德梅耶日前說，如果沒有取得兩岸諒解，不用期待台灣能出席世衛大會。外交部也評估今年受邀的可能性很低。

陳龍錦上午表示，在中國壓力下，WHO幹事長譚德塞主動邀請台灣出席WHA的機率不高，但仍會全力洽促世界衛生組織WHO秘書處秉持醫衛專業邀請台灣與會。陳龍錦說，他相信隨著世衛大會開幕日期趨近，會有更多國際友我聲音。

儘管受邀出席WHA機會不大，但政府仍洽請友邦向祕書處提案，敦促WHO幹事長譚德塞邀請台灣出席，而據觀察，「WHO立場並非沒有轉變」，WHO祕書處也表達認同應該更有包容性，但唯一擔心的是對岸可能因此阻撓議事進行。

據側面了解，去年世衛大會結束後，台灣就一直密集和友邦及其他國家聯繫，希望以「多元方案」推動台灣參與WHA，「除了一個會員國外，沒有任何國家因為自身考量反對台灣參加WHA」。目前台灣友邦在日內瓦WHO駐團組織的「台灣之友」集團，2位共同主席已經致函給WHO祕書處，3月中旬也有2個重量級國際醫衛組織領導人私下聯名致函，都表達支持台灣有意義參與大會。

(中時 )