野菇勿隨摘隨吃！新竹縣衛生局日前獲報，有3名登山客在野地發現野生菇類，拿App鑑定為可食類，便放心煮食，之後出現嘔吐、腹瀉、腹痛及四肢無力等症狀，送醫後確定為誤食有毒菇類所致，幸好皆無大礙。

衛生局表示，野菇從外觀上難以辨別是否具有毒性，近年仍不時發生民眾採食不明野菇，引起食品中毒的案例，民眾若不慎誤食不明菇類，造成身體不適時，應儘速就醫，並盡可能的將食餘檢體一併送到醫院，供醫療人員或專家作為專業判定，以利對症下藥。

誤食有毒野菇的3名登山客是山區識途老馬，甚至在手機內安裝鑑定菇類的App，途經竹縣野地時，隨手採了野生菇，並以App查詢，以為是無毒菇，便加了少許油後簡單煮食，不料吃完沒多久，就出現四肢無力、上吐下瀉等中毒徵兆，當天下午就醫，證實是服用有毒菇類引發中毒。

現在人手一機，網路查資料相當便利，但衛生局強調，民眾如果以網路未經證實資訊，來判別野生菇類是否可食用，此舉相當不保險，畢竟網路APP資訊來源不明，提供資訊是否正確仍有待商榷，呼籲勿因為滿足一時口腹之慾，反而因小失大，得不償失。

(中時 )