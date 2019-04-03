保大特警在車內查到毒品。（張妍溱翻攝）

臺中市林姓男子因趕著見客戶，見路旁有理髮店將車違停進入店內剪髮遭警盤查，林男擔心被開單衝出店外打開車門拿證件同時，被眼尖保大特警發現，車內有一個拉拉熊菸盒，裡頭有K菸及K他命毒品，全案依違反毒品危害防制條例案偵辦。

保安警察大隊特勤中隊3名員警，於3月25日執行加強取締酒駕勤務，巡邏行經北區進化北路，發現一輛白色轎車併排停車，於是上前察看，林男匆忙從店內跑出來，表示自己相當重視儀容整齊看起來比較專業，路過此處看到理髮店一時心血來潮就進入店家，未注意到自己的轎車違停，頻頻向警方道歉。

員警請林男出示身分證件，就在林男開車門準備拿證件的同時，眼尖員警發現車內有K他命1包（2．14公克）、K菸12支、K盤等毒品，林男向警方供稱自己相當注意儀容，貪圖一時便利將車違停剪髮，忘了毒品放在車內遭警查獲，自知事跡敗露，坦承持有及施用毒品，全案依違反毒品危害防制條例案偵辦。

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(中時 )