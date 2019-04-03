星夢郵輪世界夢號「The Palace皇宮」貴賓專屬區域，以「船中船」概念精心匠造，提供個人客製化的貼心服務，致力帶給旅客全方位的奢華郵輪體驗。(圖／ 雲頂郵輪)

韓流帶動高雄觀光商機，亞洲最大郵輪雲頂郵輪特調派旗下星夢郵輪「世界夢號」載客來台，並於8／26日推出高雄航次，在高雄國際旅展首賣後不到三周即完銷，為此雲頂郵輪宣布加碼推出出世界夢號7／1日出發高雄航次，讓南台灣旅客就近體驗主攻高端市場的星夢郵輪精緻服務與豪華設施。

亞洲最大郵輪集團──雲頂郵輪瞄準高雄郵輪旅遊商機，今（3）日正式宣布高雄成為旗下最新、最奢華「世界夢號」來台首站！為此，雲頂郵輪集團總裁朱福明先生特地前往高雄，與高雄市政府及臺灣港務公司聯合召開「星夢郵輪世界夢號高雄首航記者會」，共同促進高雄在地郵輪產業發展。上（3）月初，雲頂郵輪甫宣布世界夢號8／26高雄航次於高雄巨蛋國際旅展首賣，短短不到三周旋即銷售一空，因應廣大消費者的熱烈迴響，再度加碼推出世界夢號7／1高雄航次，要讓南台灣旅客就近體驗集團高端品牌星夢郵輪的精緻服務與豪華設施。

雲頂郵輪為亞洲最大郵輪集團，並為以台灣基隆為母港耕耘台灣市場歷史最久的郵輪集團，集團旗下創始郵輪品牌「麗星郵輪」深耕台灣市場已逾22年，至今仍為台灣市占率第一名。為開發南台灣市場，去（2018）年麗星郵輪以「三郵輪、雙母港」模式創下業界之先河，今年更規劃集團針對亞洲市場而創的高端郵輪品牌星夢郵輪「世界夢號」首航高雄，顯示集團持續耕耘高雄市場的決心。

特來台宣布加碼高雄的雲頂郵輪集團總裁朱福明表示，雲頂郵輪在在25年前逢集團創立之初，旗下麗星郵輪『雙魚星號』就曾經造訪高雄，並陸續派遣『處女星號』、『寶瓶星號』以及『雙子星號』開啟高雄母港航線。而看好高雄觀光起飛，今年雲頂決定以全集團最新、最大的星夢郵輪『世界夢號』重返高雄港，與各界齊心為高雄郵輪產業而努力。

除原先8／26日高雄航次外，雲頂郵輪昨日宣布再加開世界夢號7／1日高雄航次，帶領旅客前往那霸、石垣島日本人氣景點，展開4天3夜的海上假期。根據高雄市政府估計，世界夢號兩航次可望為當地創造超過新台幣1億元郵輪經濟效益。

逾15萬噸的「世界夢號」為雲頂郵輪集團旗下高端品牌──星夢郵輪之旗艦船隊，擁有多元的戶外設施，例如：攀岩場、高空滑索、水上滑梯樂園等，專為愛好戶外活動的旅客打造刺激體驗。同時，世界夢號具備35種餐飲概念，薈萃世界各國美食佳餚，包括由澳洲三帽名廚馬克‧貝斯特Mark Best所主理的1號扒房、海珍舫，以及可同時飽覽海景並品嘗美味的戶外火鍋，更能夠在棕櫚閣細細品味香濃醇厚的咖啡或香茗。此外，世界夢號更承襲星夢品牌特有的「The Palace皇宮」貴賓專屬區域，以「船中船」概念精心匠造，提供個人客製化的貼心服務，致力帶給旅客全方位的奢華郵輪體驗。

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