中美貿易談判代表即將於華府展開第9輪磋商，白宮經濟顧問柯德洛已表達對談判前景感到樂觀，不過美國商會高層態度卻較為保守，指出協議仍有1成難解，主要聚焦2大議題，順利的話4月底美國總統川普及大陸國家主席習近平就可簽署協議，如果不幸本周談判沒有重大突破，那麼最壞的情況是，談判可能延續至6月底G20峰會。

中美貿易談判即將迎來第9輪磋商。

中美貿易談判進入第5個月，3日以美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、大陸國務院副總理劉鶴為首的雙方談判代表即將於華府展開第9輪磋商，白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）2日在美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）發表評論時表示對於談判前景「有幾分樂觀」，他期待能達成「額外進展」，同時也承認雙方仍有紛歧待解，他稱此輪談判的討論將比以前「更深、更廣」。

據英國《金融時報》（Financial Times）報導，美國全國商會常務副會長與國際事務總裁薄邁倫（Myron Brilliant）接受訪問時指出，目前談判正「進入最後階段」，「90%的協議已經完成」，不過仍有「最困難的最後10%」未達成，他描述這是最難對付的部分，需要雙方交換條件、做出取捨。

外媒先前就報導，目前雙方仍就2大議題喬不攏，一是美國對大陸商品加徵的關稅將何去何從，二是美方為確保北京徹底遵守協議施行的落實機制。北京方面希望協議達成後，華府能立即取消過去一年來加徵在2,500億美元大陸進口商品上的關稅措施，不過美方希望保留部分關稅，以迫使陸方持續遵守協議，同時萊特海澤甚至希望能保留但書，一旦北京違反協議，美方能單方面額外對大陸商品課徵關稅，外界認為此舉有侵犯主權疑慮，恐難被陸方接受。

薄邁倫認為，如果雙方此輪談判順利，預計川普與習近平月底就能舉行峰會、簽署協議，全球金融市場的烏雲可望煙消雲散；不過如果不幸磋商沒有重大突破，雙方或許延長談判至6月底於日本舉行的G20峰會，「最壞的情況是談判突然結束，可能導致新一輪關稅升級，衝擊金融市場。」

不過就算雙方順利於月底達成協議，終結貿易戰，專家也不認為美中之間的緊張關係將就此舒緩，美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）提出警告，認為北京或許會將焦點轉向其他議題，包括南海、台灣、新疆等議題。

(中時電子報)